彭金隆畫線穩定幣會由金融機構先行 日後再看是否開放其他機構

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆說，穩定幣會由金融機構先行，日後再看是否開放其他機構。（中央社）
台灣的穩定幣上路，外界關注到底大型幣商交易所等非金融機構能否發行穩定幣？金管會主委彭金隆今日主持金管會中秋節記者會時明確指出，初期階段會先由金融機構作為發行者，之後再看是否開放到其他機構，也會明確訂定在相關的子法。

他也強調對穩定幣的態度是，台灣雖未在穩定幣領先，但也不會落後，面對未來改變：「不會等完全確定才開始動作，但會用審慎穩健的方式來觀察、準備及應變。」

虛擬資產專法已在六月送進政院，正在審議中，關於穩定幣的發行也規範在該法。媒體關注，台灣是否需要發行穩定幣？要打團體戰嗎？對此，彭金隆作出上述的回應。

彭金隆表示，雖然美國對穩定幣推出「天才法案」，但歐盟比美國的發行更早，更走在前面，不過仍以美元穩定幣占全體穩定幣市場99%，這是由於從國際貨幣態勢，美元仍是主流因而支撐美元穩定幣。

彭金隆接著說，除了美元現況，金管會也看到了香港、新加坡、日本、韓國這些經驗，日本已開始發行，香港立法通過正在準備發行，大家各有不同盤算，各國的貨幣定位和使用用途都會決定不同的走向。

彭金隆也分析，從草案內容的精神，穩定幣是在虛實世界連接的窗口，是實體金融和虛擬世界連繫的通道，是「貨幣型」的穩定幣，未聯結資產，目前大致參考美國的制度，彭金隆也明確指出，雖然穩定幣發行者並未侷限於金融機構發行，「但未來仍傾向金融機構為優先」，這是初步共識，而「團體戰」，亦即集體發行穩定幣，也在研議範圍中，「最重要的管理會落實在子法當中」。

彭金隆指出，發行穩定幣，並非發行貨幣，而是提供轉換服務；穩定幣的發行者，會先從金融業先開始發行，不會一開始給各類機構發行，但國外也有大型電商表達過要發行，

彭金隆表示，虛擬資產服務法已送政院在審議中，金管會公布了登記制的9家業者，也宣示台灣在虛擬資產服務業上進入新里程埤，若這會期能送進立院，希望社會有共識之下，能儘快順利通過，讓包括穩定幣在內的虛擬產業管理有更厚實的基礎。

