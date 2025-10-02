快訊

股匯雙漲 新台幣連3升收30.415元

中央社／ 台北2日電

美國政府停擺，但未澆熄投資人的樂觀情緒，美股領漲之下，台股今天跟著衝鋒，盤中、收盤指數均創新高，激勵新台幣匯率連3升，今天收盤收30.415元，升值3.5分，台北及元太外匯市場總成交金額為14.55億美元。

美國聯邦政府已經關門，市場認為經濟不確定性增加，降息預期轉濃，美股逆勢收漲，道瓊與標普再創新高。

美股領漲，激勵台灣今天上演股匯雙漲，台股開高走高，並在台積電領軍衝鋒之下，早盤指數大漲逾500點至26489點，終場上漲395.48點，收在26378.39點，盤中、收盤雙雙改寫歷史新高。

眼見台股漲勢延續，外資加大匯入並繼續買超台股，今天買超金額擴大至新台幣234.1億元。

新台幣兌美元在熱錢流入、台股上漲帶動下，今天以30.45元開盤後，匯價迅速突破30.4元價位，最高升抵30.358元，終場收在30.415元，匯價連3日升值。

外匯交易員指出，美國政府關門，增添經濟前景不確定性，加上剛出爐、有「小非農」之稱的ADP就業報告爆冷，意味勞動市場降溫，讓聯準會降息機率大增，資金再度前進股市，帶動台灣股匯同步走揚，如果外資持續匯入，可望使新台幣轉為區間偏升格局。

新台幣 台股

