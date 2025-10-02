花蓮堰塞湖致洪災 金管會拋金融支持措施

馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，金管會主委彭金隆今天表示，金管會雖非面對天災第一線，仍在政策面提出金融支持，並對受害民眾表達最誠摯的祝福。

彭金隆今天親自主持金管會例行記者座談會，他表示，金管會雖然不是面對天災第一線，仍於政策面提出行政協助，金融業過去也透過贊助表達關心和支持。

銀行局副局長張嘉魁說明，已請銀行主動關懷客戶，若客戶因災害造成損失，各銀行應積極配合辦理相關主管機關及各地方政府提供的災害專案貸款，若行政院公告颱風樺加沙風災災區範圍，所在地的受災民眾都可以依據災害防救法向金融機構申請債務展延，展延期間的利息都免予計收，由金管會予以補貼。

張嘉魁表示，財金公司針對此次災情的救助捐款，均免收手續費，另部分金融機構已響應捐款，協助受災民眾。

保險局副局長蔡火炎表示，已責成產壽險公會轉知各保險公司，要主動了解保戶災損情形，儘速辦理理賠，同時也提醒民眾，若有因颱風或洪水導致災損，可依照保險契約約定向保險公司申請理賠。

蔡火炎表示，產險公會9月24日說明，現行住宅火災及地震基本保險承保範圍已包含颱風與洪水災害，意即若住宅因為颱風或洪水造成損失，淹水達到50公分，依照保險條款可啟動新台幣7000元至9000元的基本保障，另外若民眾有加保颱風及洪水保險附加條款保單，或汽車車體損失保險有加保相關附加條款，也都可以依照契約約定，向保險公司申請理賠。

蔡火炎補充，目前產壽險公司都已經啟動快速理賠、續期保費緩繳、慰問金等保戶關懷服務措施。