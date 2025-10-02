金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆表示，金管會成立亞資策進會，盼更能集思廣益，20日將宣布亞洲那斯達克計畫。（中央社）

金管會主委彭金隆今日首度對於推動亞資中心而成立「金融發展與亞資中心策進會」說明，這將是四大會計師事務所諮詢平台之後，另一個重要的集思廣益平台，他也表示，10月20日將正式宣布亞洲那斯達克計畫，將透過制度的鬆綁吸引更多的國內外新創事業掛牌。

彭金隆說，對於市場如何發展，要更集思廣益，因此成立了策進會；他也說明，現在已有二平台作為諮詢方向，包括了四大會計師事務所負責人成立「四大諮詢平台」，來借鏡他們的觀察及建議，而另一個平台則是「金融發展與亞資中心策進會」，9月11日已邀14家金控負責人、金融總會、金融研訓院，成立專門針對金融市場未來的發展及亞資中心作建言的策進會平台，該平台已在運作。

彭金隆進而指出，金融政策制定會影響整個產業發展的規畫，所以年初金管會成立創新處，重點在描繪未來金融市場可朝向的方向，作為政策協助產業發展的參考，也因此現在推出卓越計畫，重點就在於發展，台灣面對國際競爭越來越直接，所以要更往遠看的作法配合趨勢的改變。

證期局局長張振山則指出，台版的亞洲那斯達克計畫將在10月20日正式召開記者會對外發表，讓台灣成為籌資平台。彭金隆對此也表示，亞資中心計畫壯大台灣資本市場，希望建構更具有區域國際競爭力的新創投資平台，而10月20日即將正式宣布細部措施的亞洲那斯達克計畫，重點將在於針對高科技新創產業，在上市規範鬆綁，來吸引國內外新創事業來台掛牌。

