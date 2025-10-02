快訊

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會2日舉行例行記者會，主委彭金隆親自主持。（中央社）
金管會2日舉行例行記者會，主委彭金隆親自主持。（中央社）

金管會主委彭金隆今日出席中秋節前記者會中明確開出未來壽險業者推新保單的三大原則，包括與時俱進；符合精算原理，風險與對價行情；此外對於一年期的在宅急症照護保單，壽險公會已討論成立一專案小組，已進入討論階段。

政委陳時中在上月出面召集金管會、壽險公會和衛福部、健保署開會，達成共識，將由壽險業者發行一年期的在宅急症照護保單，保險局副局長蔡火炎回應，壽險公會已表達可來設計一年期的保單，但這個部分，涉及到相關經驗資料的取得，因此會傾向設計一年期的不保證續保的保單以因應，未來在台急症照顧範圍擴大的話，費率若有調整需要，這樣亦比較有彈性。

彭金隆也對上述正在開發的新保單指出，環境及需求在變，特許事業的金融業要思考配合社會需求、搭配風管推出新商品，並以上述三原則作為他對業者開發新保單的期許；對於可持續性，彭金隆也特別指出，業者在推出保單時，要作很好的風險管控，才能持續的推動，不會傷害市場的安全，期待保險業根據時代的演進需求，高齡化社會來根據這三大原則推出新商品。

保單 壽險業 商品

