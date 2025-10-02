2025卓越保險評比 新安東京海上產險獲三獎肯定

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險董事長藤田桂子（左）及總經理賴麗敏（右），從金管會主委彭金隆（中）手中親自接受三大獎項殊榮。圖／新安東京海上產險提供
2025卓越保險評比揭曉，新安東京海上產險獲三大獎項，不僅成功蟬聯「卓越品牌形象獎」，更一舉奪下年度新設「卓越防範金融詐騙獎」，並獲頒「卓越理賠服務獎」。

新安東京海上產險董事長藤田桂子及總經理賴麗敏親自出席頒獎典禮，藤田桂子表示，公司致力將日式「誠心待客」融入保險業務中。自1999年起引領產業首創「抵達事故現場」創新服務為例，近年不斷導入數位科技推出事故現場高效派遣、與即時定位動態地圖提升客戶服務體驗，26年來累計服務已逾46萬人次，承襲該服務初衷，今年更新增輔助說明小卡，圖文並茂地說明後續可能面對的理賠程序及相關注意事項，掃描小卡上之QR Code可即時掌握理賠進度，降低保戶可能因不清楚後續理賠程序而產生更大的焦慮感。

為深化客戶權益相關的理賠服務深度，以專利技術結合數位理賠系統，大幅提升服務精準度與效率。2024年取得經濟部8項專利，應用於車險及行動裝置險理賠管理，並因應旅遊復甦建置「旅遊不便險理賠申報平台」，引導客戶自助完成申報、自動生成申請書與檢核文件，解決來回補件等客戶體驗之痛點，有效減少人為錯誤及補件時間。

同時，車險理賠系統新增「重要待辦提示機制」及與客服系統串接，使理賠人員即時掌握客戶需求，顯著提升整體理賠服務品質及客戶滿意，獲頒「卓越理賠服務獎」。

理賠 保險

相關新聞

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

金管會主委彭金隆今日出席中秋節前記者會中明確開出未來壽險業者推新保單的三大原則，包括與時俱進；符合精算原理，風險與對價行...

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

金管會主委彭金隆今日首度對於推動亞資中心而成立「金融發展與亞資中心策進會」說明，這將是四大會計師事務所諮詢平台之後，另一...

韓美談判拋「無限額貨幣互換」 台灣央行不回應

近期美韓貿易談判因外匯問題卡關，南韓甚至拋出「無限額貨幣互換」構想，引發市場提出關於台灣是否也需思考類似機制的討論。對此...

前數位發展部部長黃彥男 擔任 AI 金融科技協會榮譽顧問

前數位發展部部長黃彥男3日宣布正式擔任「AI金融科技協會」榮譽顧問。黃彥男表示，雖然已卸下公職，但「守護國家數位安全、保...

合庫網銀及 APP 推出轉帳戶名顯示機制 強化轉帳安全降低詐騙風險

為提升民眾轉帳安全與防詐能力，合作金庫銀行自9月25日起，正式導入轉帳戶名顯示機制。此項機制將率先於合作金庫網路銀行及手...

國泰產險微心計畫倡公平待客 連3年推廣高齡族群防災意識

國泰產險秉持「公平待客、友善服務」精神，持續關懷高齡族群，自2023年啟動微心計畫，走入長照機構與社區推廣防災知識教育，...

