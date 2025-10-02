2025卓越保險評比 新安東京海上產險獲三獎肯定

2025卓越保險評比揭曉，新安東京海上產險獲三大獎項，不僅成功蟬聯「卓越品牌形象獎」，更一舉奪下年度新設「卓越防範金融詐騙獎」，並獲頒「卓越理賠服務獎」。

新安東京海上產險董事長藤田桂子及總經理賴麗敏親自出席頒獎典禮，藤田桂子表示，公司致力將日式「誠心待客」融入保險業務中。自1999年起引領產業首創「抵達事故現場」創新服務為例，近年不斷導入數位科技推出事故現場高效派遣、與即時定位動態地圖提升客戶服務體驗，26年來累計服務已逾46萬人次，承襲該服務初衷，今年更新增輔助說明小卡，圖文並茂地說明後續可能面對的理賠程序及相關注意事項，掃描小卡上之QR Code可即時掌握理賠進度，降低保戶可能因不清楚後續理賠程序而產生更大的焦慮感。

為深化客戶權益相關的理賠服務深度，以專利技術結合數位理賠系統，大幅提升服務精準度與效率。2024年取得經濟部8項專利，應用於車險及行動裝置險理賠管理，並因應旅遊復甦建置「旅遊不便險理賠申報平台」，引導客戶自助完成申報、自動生成申請書與檢核文件，解決來回補件等客戶體驗之痛點，有效減少人為錯誤及補件時間。

同時，車險理賠系統新增「重要待辦提示機制」及與客服系統串接，使理賠人員即時掌握客戶需求，顯著提升整體理賠服務品質及客戶滿意，獲頒「卓越理賠服務獎」。