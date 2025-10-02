快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

債市新契機到來 兆豐證券投資利器「兆好 Bond」掌握降息良機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券「兆好Bond」，提供小額投資人享有避險工具，20檔小額債券，投資人皆能以1,000美元輕鬆「存債」，掌握降息良機。(兆豐證券/提供)
兆豐證券「兆好Bond」，提供小額投資人享有避險工具，20檔小額債券，投資人皆能以1,000美元輕鬆「存債」，掌握降息良機。(兆豐證券/提供)

美國聯準會（Fed）於9月17日宣布降息1碼，聯邦基金利率目標區間下調為4%至4.25%，為2024年12月以來首次降息。最新聯邦基金利率期貨（Fed Watch）顯示，年底前還有10月及12月兩次利率會議。市場預期Fed年底前還有降息空間，且明年仍有機會繼續降息，債市有望迎來新的投資契機。

兆豐證券表示，投資等級債可望受惠於降息行情，目前投資等級債殖利率偏高，價格也處於低水位，是值得考慮的布局機會。投資人可透過兆豐證券「兆好Bond」進行小額債券投資，只要1,000美元即可參與，在降息初期布局，同時享受資本利得及票息的雙重收益。

兆豐證券建議投資人面對多變的市場環境，選擇合適的投資工具更顯重要，今年第4季，債券市場預期面臨三大情境：第一，若通膨未明顯緩解，聯準會維持高利率，長期公債收益率可能持續維持高位，債券價格將面臨下行壓力。然而，對於追求固定票息收益的投資人而言，較高的收益率也提供不錯的投資機會。第二，若經濟數據轉弱、通膨降溫，聯準會開始更積極地降息，將有利於債券價格上漲，投資人可考慮長天期投資等級債券，充分受惠價格上漲帶來的資本利得。第三，由於經濟、政治和政策的不確定性，債券市場波動性可能增加，投資人應保持資產配置的多元化並密切關注市場變化。

兆豐證券「兆好Bond」提供債券投資一站式服務，提供20檔小額債券，只要1,000美元就能輕鬆「存債」，即使小額投資也不錯過參與債市的良機。其中，債券票面利率超過4%高達14檔，為殖利率高且優質的投資級債券，無論是追求分散風險或長期收益，投資海外債券都可以為您的資產配置奠定穩健的基石。

兆豐證券提醒投資人應注意匯率風險，美元計價債券在美國降息時會因利率下降而升值，但若台幣兌美元升值（即台幣走強、美元走弱），則美元資產將因匯率折算而面臨損失。

債券 降息

延伸閱讀

台股強勢創高！郭哲榮：政府關門是假利空、第四季是最好做股票的時間

美國政府關門掀巨浪？美股創高、美債殖利率下滑 辣媽：市場仍預期2次降息

0056老將扛住降息潮…年化殖利率估9.4％！存股哥：漲比00878和00919還兇

Q4必追 8檔焦點股 一路旺到年底

相關新聞

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

金管會主委彭金隆今日出席中秋節前記者會中明確開出未來壽險業者推新保單的三大原則，包括與時俱進；符合精算原理，風險與對價行...

輝達進駐T17、18臨破局 游淑慧怒轟新壽：放了3年多不開發

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出4點聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。對此，台北市議員游淑慧怒批，...

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

金管會主委彭金隆今日首度對於推動亞資中心而成立「金融發展與亞資中心策進會」說明，這將是四大會計師事務所諮詢平台之後，另一...

韓美談判拋「無限額貨幣互換」 台灣央行不回應

近期美韓貿易談判因外匯問題卡關，南韓甚至拋出「無限額貨幣互換」構想，引發市場提出關於台灣是否也需思考類似機制的討論。對此...

前數位發展部部長黃彥男 擔任 AI 金融科技協會榮譽顧問

前數位發展部部長黃彥男3日宣布正式擔任「AI金融科技協會」榮譽顧問。黃彥男表示，雖然已卸下公職，但「守護國家數位安全、保...

合庫網銀及 APP 推出轉帳戶名顯示機制 強化轉帳安全降低詐騙風險

為提升民眾轉帳安全與防詐能力，合作金庫銀行自9月25日起，正式導入轉帳戶名顯示機制。此項機制將率先於合作金庫網路銀行及手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。