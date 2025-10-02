臺灣企銀首波加入金融 Fast-ID 驗轉中心 打造數位身分識別新體驗

臺企銀（2834）積極響應金管會政策，率先成為財金公司「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」首波試辦之先導銀行，客戶可透過驗證轉接中心完成身分驗證服務，快速完成臺企銀行動銀行裝置綁定，實現更安全又便捷的數位身分識別體驗，最快於今年10月底正式上線。

近年來，無密碼身分識別方式已成為全球金融創新發展的重要趨勢，為提供客戶更高效的一致性驗證體驗，臺企銀導入金融Fast-ID機制，客戶申辦「臺企銀行動銀行APP」行動裝置綁定開啟安全快速交易時，若已於任一家驗證機構完成金融Fast-ID註冊，即可以透過驗轉中心以生物辨識（如：指紋、臉部辨識）進行驗證，完成臺企銀行動銀行APP行動裝置綁定服務，無須再使用晶片金融卡或一次性密碼，大幅簡化流程並提升安全性。

臺企銀亦於網路ATM提供金融Fast-ID註冊之核驗機制，客戶可持臺企銀或他行晶片金融卡至臺企銀網路ATM進行核驗並產製註冊用QR Code，再由驗證機構金融Fast-ID APP掃描，即可快速完成註冊，後續於其他驗轉中心之參加機構線上金融服務均能直接使用該金融Fast-ID進行身分核驗。

臺企銀表示，金融Fast-ID不僅是一項創新身分驗證工具，更是推動跨機構、跨平台金融生態系的重要驅動力，藉由跨金融機構與跨平台串聯，推動我國金融服務邁向新階段。未來臺灣企銀將持續深化數位金融布局，拓展應用場域，提供客戶更優質的數位金融服務體驗。