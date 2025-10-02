國銀上半年獲利同期高 員工貢獻度平均290.1萬寫新高

中央銀行第2季國銀營運績效季報出爐，國銀上半年稅前淨利新台幣2952億元，創歷年同期新高，由於獲利進補，連帶拉抬平均員工貢獻度增至290.1萬元，寫下歷史新高水準。

中央銀行指出，今年1至6月本國銀行稅前淨利衝上2952億元，較去年同期增加211億元或7.7%，且創下歷年同期新高；年率化平均權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別提升至11.19%及0.79%。

國銀受惠於利息、手續費淨收益成長，上半年獲利寫下亮眼成績，進而帶動平均員工貢獻度（年率化稅前淨利/員工人數）續增至290.1萬元。央行官員說明，員工貢獻度以年化數值呈現，因分子成長，員工貢獻度也締造新猷。

若觀察國銀員工獲利貢獻度排名，排除性質特殊的輸出入銀行及全國農業金庫，第1名由花旗銀行蟬聯寶座，員工貢獻度飆上1822萬元，第2至5名依序是上海商銀、滙豐銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行。

不過央行官員指出，各別銀行獲利來源、規模不同，員工獲利貢獻度不宜直接進行比較，因為著重法人業務相對零售業務，金額大小差很多，而員工數是分母，當銀行規模大、員工數也多，就難有突出表現；假設有銀行以零售業務為主，員工又多，在員工獲利貢獻度的比較，就會略為吃虧。