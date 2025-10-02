全真瑜珈公告停業 陽信銀：即日起受理退款申請

全真瑜珈健身集團10月1日起停業。陽信銀今天發布預收款信託退款公告及結算報告書，截至10月1日，全真瑜珈受託信託財產專戶共有活期存款約新台幣1億8423萬餘元，提醒消費者即日起受理退款申請。

全真瑜珈健身5月宣布忠孝館將結束營業後，9月23日再公告因內部營運調整與人力安排，敦南館、古亭館、天母館、中和館、汐止館及桃園館暫停營業，今天於臉書發出聲明，將自10月1日停止營業，並依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。

陽信銀今天發布預收款信託退款公告說明，全真概念健康事業股份有限公司與陽信銀於2020年3月16日簽訂「健身中心會員費預收款信託契約」及「健身中心教練服務費預收款信託契約」，並約定其與消費者預收款項50%存入信託財產專戶，但不包括按月收款的月費、按堂逐堂或按月逐月收款者。

陽信銀表示，由於全真瑜珈已於9月30日公告，自10月1日起停止營業，無法對消費者履行義務，為保障消費者權益，將由陽信銀依信託契約的約定辦理，並公告退款事宜。

陽信銀指出，依照信託契約第7條第3項約定，委託人因發生停業、歇業、重整、宣告破產、解散、撤銷設立登記或其他事由，致無法為會員提供商品或服務，受益人為會員或其他依法享有權利歸屬的權利人，陽信銀應於信託財產扣除稅捐、費用、信託報酬及債務後分配剩餘財產。

陽信銀提醒，請消費者下載「全真概念健康事業股份有限公司」退款登記申請書，填寫電話與通訊地址等聯絡方式，並檢附身分證正反面影本、本人存摺封面影本、入會協議書或課程合約影本、官網查詢頁面截圖，親自至陽信銀各分行辦理，或以掛號郵寄至陽信銀信託部辦理退款。

陽信銀補充，經檢核確認符合退款要項，預計受理個別消費者申請2個月後完成匯款作業，之後若有調整異動，將另行於網站公告。