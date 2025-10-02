玉山銀行領先導入「金融 Fast-ID」 加速跨金融機構業務申辦流程

玉山銀行持續推動金融創新，致力為顧客打造跨金融機構、跨場域的便捷服務體驗。作為財金公司「金融Fast-ID驗證轉接中心」先導示範機構，玉山率先將「金融 Fast-ID」驗證技術應用在行動銀行裝置綁定，成為國內首批導入此技術的金融機構。同時，玉山也為首批獲准參與開放銀行（Open Banking）第三階段「交易面資訊」服務，提供顧客無斷點的數位金融生活。

目前顧客在跨行申辦業務，必須重複進行身分驗證，不僅流程繁瑣，也提高了往來門檻。玉山洞察顧客需求，推出「玉山註冊、各家驗證」的便捷體驗：顧客只要註冊玉山金融Fast-ID，即可於其他金融機構線上開戶或基本資料變更時，透過玉山行動銀行APP的生物辨識功能完成身分驗證，並自動帶入留存於玉山的基本資料，加速申辦流程。此外，於玉山完成註冊的顧客若在國外欲設定玉山帳號為約定轉入帳號，即可透過Fast-ID輕鬆完成身分驗證，不受簡訊限制，兼顧便利性與安全性。

在開放銀行方面，玉山繼第一階段「公開資料查詢」、第二階段「消費者資訊查詢」，再度獲得金管會核准成為第三階段「交易面資訊」。顧客於授權期間內，可在「集保e手掌握」APP直接查詢玉山存款餘額與交易明細，並進行新臺幣轉帳、轉定存、定存解約等多元服務。例如投資人買進股票後，可透過「集保e手掌握」APP查詢交割帳戶餘額，再以開放銀行轉帳快速調度資金至交割帳戶，若有閒置資金，也能一鍵轉定存，實現資產管理一站式數位體驗。