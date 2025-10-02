傳承資產 台新銀行推出「信託1+1」息息相傳專案

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新銀行「信託1+1」息息相傳，兼顧守護傳承，本金自益孳息他益「享」預開型信託。圖／台新銀行提供
台新銀行「信託1+1」息息相傳，兼顧守護傳承，本金自益孳息他益「享」預開型信託。圖／台新銀行提供

傳承資產成為部分高資產客戶的考慮重點，台新銀行表示，許多客戶想要傳承資產，卻又害怕後代失去打拼的動力，最終一無所有，傳統的繼承方式，將財產一次性的交付，卻又無法掌握使用方式，因此台新銀推出「信託1+1」息息相傳專案，兼具資產守護與傳承，讓財富成為後代的助力。

「信託1+1」息息相傳專案，透過「本金自益孳息他益之金錢信託」連結「預開型信託」，將客戶交付的金錢財產，在信託期間搭配理財商品，期間產生的理財商品配息移轉給子女或長輩，確保資金專款專用。

台新銀行表示，「信託1+1」息息相傳專案具備四大亮點，第一、稅務規劃，運用遺產及贈與稅法之規定，依郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率複利折算資產現值，並可將孳息所得移轉予低稅賦的子女；第二、守護家人，透過孳息他益的設計，可選擇將信託財產的孳息照顧子女或長輩，再搭配預開型信託既可避免子女缺乏資產管理知識及經驗又可防範高齡詐騙；第三、結合多元理財商品，打造信託傳承與資產保全雙重效果；第四、開辦費親民，僅需新台幣2,880元，額外再享預開型信託，讓客戶一次享受「輕鬆存老本，安心享傳承」的信託規劃。

