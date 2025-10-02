快訊

韓美談判拋「無限額貨幣互換」 台灣央行不回應

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
近期美韓貿易談判因外匯問題卡關，南韓甚至拋出「無限額貨幣互換」構想。圖為韓元紙鈔。（路透）
近期美韓貿易談判因外匯問題卡關，南韓甚至拋出「無限額貨幣互換」構想，引發市場提出關於台灣是否也需思考類似機制的討論。對此，中央銀行官員表示，不予回應。

不過，早在去年底央行曾針對「是否與美國簽署貨幣互換協定」做過說明。當時央行強調，貨幣互換主要是針對具有國際儲備貨幣地位的國家，例如歐元、日圓或英鎊，美國聯準會才會提供常設協議。台灣並不在此範圍內，而且國內美元流動性充裕、外匯存底規模高，因此「沒有迫切需要」。

然而，關稅談判下，行政院前副院長施俊吉近日則在臉書上提醒，韓元與新台幣同樣不是國際儲備貨幣，也沒有互換協定保護，一旦被迫籌資，唯一的方式就是拋售美國公債，這是「魚死網破的行為」，對美、台、韓三方都可能造成衝擊。他認為，台灣應從韓美談判中吸取經驗，提早思考外匯安全網。

大型匯銀主管進一步指出，如果台灣未來要面對美方的鉅額投資要求，單靠外匯存底恐難承受壓力。與其被動應對，不如比照南韓，將貨幣互換機制納入談判籌碼，作為維護外匯穩定與金融安全的一張保險牌。

