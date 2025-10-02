星展推傳說對決推聯名卡 鎖定Z世代玩家最高10%回饋
根據Visa 2025年Z世代研究顯示，82%台灣Z世代每周至少玩一次遊戲，近半數玩家習慣在遊戲內購買消費，其中又以卡片支付為主要方式；看準遊戲經濟帶來龐大商機，星展銀行與熱門手遊《Garena 傳說對決》合作，推出「星展傳說對決聯名卡」。
這是星展銀行（台灣）在整併消費金融業務後，首張全新發行的聯名信用卡，總經理黃思翰指出，星展看準年輕世代的強大潛力與數位生活模式，攜手Garena傳說對決，展現對電競文化的前瞻布局，致力將金融服務與日常體驗無縫整合，滿足數位原生世代的客製化與互動娛樂需求。
根據資誠2023-2027台灣娛樂暨媒體業展望報告，台灣電競市場預計未來5年仍將保持兩位數的年增率，電競已躍升為當代娛樂消費的關鍵引擎。
根據Sensor Tower 2024年度行動市場報告指出，《Garena 傳說對決》在2020至2024年間，連續5年蟬聯月活躍用戶寶座，展現該遊戲在台灣的高人氣。
星展表示，透過這次聯名卡的精準布局，星展銀行將金融服務深入電競生活圈，希望爭取成為年輕族群的金融夥伴。
這張聯名卡友享有國內一般消費0.2%及國外一般消費1.5% 的現金積點回饋，且皆無回饋上限。同時，只要以指定星展帳戶設定信用卡自動轉帳付款，國內一般消費回饋即刻升級至1.2%現金積點無上限，國外一般消費更高達2.5%現金積點無上限。
針對「生活玩家」精選通路之消費，星展傳說對決聯名卡更推出最高10%現金積點加碼回饋，活動期間至2026年6月30日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言