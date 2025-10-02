快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

星展推傳說對決推聯名卡 鎖定Z世代玩家最高10%回饋

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展推出傳說對決聯名卡，希望藉此經營年輕客層。記者／仝澤蓉攝影
星展推出傳說對決聯名卡，希望藉此經營年輕客層。記者／仝澤蓉攝影

根據Visa 2025年Z世代研究顯示，82%台灣Z世代每周至少玩一次遊戲，近半數玩家習慣在遊戲內購買消費，其中又以卡片支付為主要方式；看準遊戲經濟帶來龐大商機，星展銀行與熱門手遊《Garena 傳說對決》合作，推出「星展傳說對決聯名卡」。

這是星展銀行（台灣）在整併消費金融業務後，首張全新發行的聯名信用卡，總經理黃思翰指出，星展看準年輕世代的強大潛力與數位生活模式，攜手Garena傳說對決，展現對電競文化的前瞻布局，致力將金融服務與日常體驗無縫整合，滿足數位原生世代的客製化與互動娛樂需求。

根據資誠2023-2027台灣娛樂暨媒體業展望報告，台灣電競市場預計未來5年仍將保持兩位數的年增率，電競已躍升為當代娛樂消費的關鍵引擎。

根據Sensor Tower 2024年度行動市場報告指出，《Garena 傳說對決》在2020至2024年間，連續5年蟬聯月活躍用戶寶座，展現該遊戲在台灣的高人氣。

星展表示，透過這次聯名卡的精準布局，星展銀行將金融服務深入電競生活圈，希望爭取成為年輕族群的金融夥伴。

這張聯名卡友享有國內一般消費0.2%及國外一般消費1.5% 的現金積點回饋，且皆無回饋上限。同時，只要以指定星展帳戶設定信用卡自動轉帳付款，國內一般消費回饋即刻升級至1.2%現金積點無上限，國外一般消費更高達2.5%現金積點無上限。

針對「生活玩家」精選通路之消費，星展傳說對決聯名卡更推出最高10%現金積點加碼回饋，活動期間至2026年6月30日。

消費 電競 聯名卡

延伸閱讀

台中銀行與群聯電子跨界聯手 打造AI金融服務新平台

國泰世華榮獲《Global Finance》大獎 獲頒「台灣最佳現金管理銀行」

華碩推電競掌機 新添動能

群益期「2025年人機交易擂台賽」祭出百萬獎金開打 掀起金融電競風潮

相關新聞

韓美談判拋「無限額貨幣互換」 台灣央行不回應

近期美韓貿易談判因外匯問題卡關，南韓甚至拋出「無限額貨幣互換」構想，引發市場提出關於台灣是否也需思考類似機制的討論。對此...

前數位發展部部長黃彥男 擔任 AI 金融科技協會榮譽顧問

前數位發展部部長黃彥男3日宣布正式擔任「AI金融科技協會」榮譽顧問。黃彥男表示，雖然已卸下公職，但「守護國家數位安全、保...

合庫網銀及 APP 推出轉帳戶名顯示機制 強化轉帳安全降低詐騙風險

為提升民眾轉帳安全與防詐能力，合作金庫銀行自9月25日起，正式導入轉帳戶名顯示機制。此項機制將率先於合作金庫網路銀行及手...

國泰產險微心計畫倡公平待客 連3年推廣高齡族群防災意識

國泰產險秉持「公平待客、友善服務」精神，持續關懷高齡族群，自2023年啟動微心計畫，走入長照機構與社區推廣防災知識教育，...

保險業又見買樓潮 專家：偏好這類產品

新光人壽北士科地上權案是否能成為輝達總部，全民敲碗等結局，台灣房屋集團趨勢中心指出，其實今年許多銀行與保險業積極投資國內...

北富銀首家採用FIDO2驗證 刷卡身分驗證免輸密碼、免開銀行APP

隨著數位科技快速發展，信用卡線上支付成為民眾日常消費的主要方式。根據聯合信用卡處理中心統計，2024年信用卡交易詐騙中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。