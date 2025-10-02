凱基銀行打造AI教練 獲「數位轉型鼎革獎」

凱基銀行將AI導入人資管理，協助主管更精準評估求職者與職位的合拍度，建置「個人發展AI教練」，打造個人化學習地圖，設計一站式管理平台，整合各類制度流程，並由AI回覆工作相關等常見問題，榮獲《哈佛商業評論》第五屆數位轉型鼎革獎頒發「人資管理轉型獎大型機構組楷模獎暨AI應用特別獎」。

凱基銀行人資長江怡慧表示，如何尋找適合企業的人才，進而成為協助驅動組織成長的引擎，人資職能不應只侷限於回應用人單位的需求。凱基銀行先盤點職位說明書，建立清楚的職務與職能標準，並透過「招募AI教練」自動分析求職者履歷找出關鍵經驗與亮點，依據職位說明書與集團職能評估匹配度。

特別的是，系統會針對不同求職者生成客製化的面試問題，協助主管更精準評估求職者與職位的合適程度，自上線以來已應用於逾200多位的應徵者面試，招募流程效率亦提升50%，顯著提升面試品質。

選對合適的人後，如何培育並留住人才也是重要任務。凱基銀行在人才培育上，特別建置「個人發展AI教練」，將AI定位為「教練」而非「工具」，引導員工自主規劃個人發展計畫（IDP, Individual Development Plan）。

舉例來說，一位理財專員同仁，想要精進銷售技巧，於系統輸入需求後，個人發展AI教練就會提供目標、執行方法和課程建議等資訊，協助建構個人化完整的學習地圖，幫助員工持續成長並獲得員工信賴。自上線以來，員工主動制定IDP人數成長70%。

凱基銀行設計一站式管理平台，整合各類制度流程，打造「人資e點通AI助理」，提供全天候即時問答服務，由AI回覆工作相關等常見問題，問題解決率超過80%，大幅提升員工體驗，同時也讓新進員工有效率地找到所需資訊，及有效協助主管管理團隊。