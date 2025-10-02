展現金融科技領航力 國泰勇奪「數位轉型鼎革獎」4項大獎殊榮

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
第五屆「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，國泰金控榮獲「人資管理轉型獎 首獎」、國泰世華銀行勇奪「智慧管理轉型獎 楷模獎」、國泰產險更以兩項專案一舉摘下「創新商模轉型獎 首獎」與「創新商模轉型獎 楷模獎」，展現國泰在數位轉型的卓越成果。圖／國泰金控提供
《哈佛商業評論》2日舉辦第五屆「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，國泰共榮獲4項大獎肯定，成單一集團獲獎數最多的企業，包括國泰金控（2882）榮獲「人資管理轉型獎 首獎」、國泰世華銀行勇奪「智慧管理轉型獎 楷模獎」、國泰產險更以兩項專案一舉摘下「創新商模轉型獎 首獎」與「創新商模轉型獎 楷模獎」，展現國泰在人才培育與數位轉型策略上的卓越成果。

國泰金控自2016年正式啟動數位轉型，深知「人才」是核心之一，以「數據驅動、科技賦能」的理念推動人力資源轉型，成立跨領域人才數據分析團隊，將數據應用融入至人才管理制度流程中，與人資領域專家協作開發「人才數據儀表板」，整合龐雜的人事資料，提供即時視覺化分析工具，將過去需耗時一周以上的分析任務，縮短至10秒完成，精準應用於人才招募、管理調度、培訓發展及留任等面向，落實數據驅動人才決策。此外，團隊更開發多項預測模型提高選才效率與精準度，協助單位主管辨識關鍵人才，提供全面的培育發展建議，並提早掌握人才離職風險，確保組織人才梯隊穩健發展，一舉獲得「人資管理轉型獎」首獎肯定。

國泰世華銀行致力為客戶與員工打造更優質的AI體驗，成立AI卓越中心（簡稱AI CoE），設立卓越小隊，涵蓋客戶服務、員工助手、資訊應用與基礎建設等領域，所涉範疇橫跨近20個部門，並有逾200名同仁參與推動，目前已打造出多項應用成果。以員工知識助手為例，種子成員已能開發專屬chatbot，回應同仁在不同專業領域的問題諮詢，不僅減輕負責業務同仁的回覆負擔，也讓員工能即時獲得解答。此外，國泰世華更透過「全行必修課」制度，提供行員專屬課程與AI應用工具，全面提升AI知能，目前培訓覆蓋率已逾九成，獲頒「智慧管理轉型獎 楷模獎」肯定。

國泰產險深耕保險科技創新，首創「CarTech智能車險加值服務」，整合車聯網數據與AI風險預測，讓保險從「事後補償」走向「事前預防」。舉例來說，有企業車隊導入後，平均損失率大幅下降38%，事故件數更較前一年同期減少過半，顯著提升企業車隊風險管理效能。此外，過往業界數位創新多著重於個人型保險，法人商業險投保門檻始終偏高，為回應市場缺口，國泰產險推出業界首創的「頭家諮詢室」，透過數據輔助與互動問答，主打5分鐘快速推薦保障方案與試算保費，2024年平台上線四個月即吸引逾3,500名獨立用戶，累計成交428件。兩大保險科技創新專案分別榮獲本屆「創新商模組」首獎與楷模獎。

在生成式AI快速發展的時代，數位轉型不再只是技術升級的選項，而是企業邁向成長與永續的關鍵動能。國泰金控透過數位、數據、技術推動集團轉型，積極打造數據驅動文化、翻轉數位開發流程，未來將持續以國泰即服務（Cathay as a Service，CaaS）為核心，朝成為「可提供金融服務的科技公司」之目標邁進。

數位轉型鼎革獎獲獎列表。資料來源／國泰金控
第五屆「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，國泰共榮獲4項大獎肯定，由國泰產險總經理陳萬祥（中）領軍出席，國泰金控副總經理翁少玲（右1）、國泰世華銀行數據長梁明喬（右2）、國泰產險資深副總翁翠柳（左2）、國泰產險督導吳香妮（左1）代表領獎。圖／國泰金控提供
