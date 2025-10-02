新壽再發聲 願與北市府合作成就輝達進駐北士科

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新光人壽今日再度發表聲明，針對外界關注的北士科園區案，將在合法前提下，配合北市府與輝達的合作。圖／本報資料照片

針對輝達總部一事，新光人壽今日再度發表聲明。強調長期以來恪遵法令，並致力於股東與保戶權益，同時支持公私協力（PPP）模式推動產業發展。外界關注的北士科園區案，新壽表示，將在合法前提下，配合北市府與輝達的合作。

新壽指出，北市府今年1月曾提議合意終止地上權契約，但未能涵蓋公司依法應有的長期租賃收益，若同意恐涉及背信責任，因此依法不能接受。

至於5月提出的「直接移轉地上權予輝達」方案，公司已與輝達達成共識，僅待北市府同意即可辦理。新壽並引用「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」第18條規定，強調法規並無「建物須先完成始得移轉」限制，因此並無違法疑慮。外界質疑「違法」及「分手費」的說法均屬錯誤。

對於「建物完成後再移轉予輝達」的方案，新壽表示願意配合，但輝達尚未回覆同意。此外，公司亦保留依原規劃自行開發的可能，建物完成後可提供租賃與管理服務，打造新興科技聚落，符合北市府招商初衷。

新壽強調，無論是立即移轉或待興建完成再移轉，公司均願在合法與公司治理原則下全力支持，以促進北士科發展及台灣科技產業成長。

輝達 新壽 地上權 北士科

相關新聞

數據會說話 央行續打炒房有理！選擇性信用管制未放寬 但為首購族保留彈性空間

央行堅持繼續實施選擇性信用管制，被質疑與行政院不久前宣示要把房貸「水龍頭開大一點」的作法衝突。但數據顯示，銀行放貸集中於不動產的比率仍高，央行確實沒有鬆手的理由。

合庫網銀及 APP 推出轉帳戶名顯示機制 強化轉帳安全降低詐騙風險

為提升民眾轉帳安全與防詐能力，合作金庫銀行自9月25日起，正式導入轉帳戶名顯示機制。此項機制將率先於合作金庫網路銀行及手...

國泰產險微心計畫倡公平待客 連3年推廣高齡族群防災意識

國泰產險秉持「公平待客、友善服務」精神，持續關懷高齡族群，自2023年啟動微心計畫，走入長照機構與社區推廣防災知識教育，...

保險業又見買樓潮 專家：偏好這類產品

新光人壽北士科地上權案是否能成為輝達總部，全民敲碗等結局，台灣房屋集團趨勢中心指出，其實今年許多銀行與保險業積極投資國內...

北富銀首家採用FIDO2驗證 刷卡身分驗證免輸密碼、免開銀行APP

隨著數位科技快速發展，信用卡線上支付成為民眾日常消費的主要方式。根據聯合信用卡處理中心統計，2024年信用卡交易詐騙中，...

