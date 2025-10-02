新壽再發聲 願與北市府合作成就輝達進駐北士科

針對輝達總部一事，新光人壽今日再度發表聲明。強調長期以來恪遵法令，並致力於股東與保戶權益，同時支持公私協力（PPP）模式推動產業發展。外界關注的北士科園區案，新壽表示，將在合法前提下，配合北市府與輝達的合作。

新壽指出，北市府今年1月曾提議合意終止地上權契約，但未能涵蓋公司依法應有的長期租賃收益，若同意恐涉及背信責任，因此依法不能接受。

至於5月提出的「直接移轉地上權予輝達」方案，公司已與輝達達成共識，僅待北市府同意即可辦理。新壽並引用「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」第18條規定，強調法規並無「建物須先完成始得移轉」限制，因此並無違法疑慮。外界質疑「違法」及「分手費」的說法均屬錯誤。

對於「建物完成後再移轉予輝達」的方案，新壽表示願意配合，但輝達尚未回覆同意。此外，公司亦保留依原規劃自行開發的可能，建物完成後可提供租賃與管理服務，打造新興科技聚落，符合北市府招商初衷。

新壽強調，無論是立即移轉或待興建完成再移轉，公司均願在合法與公司治理原則下全力支持，以促進北士科發展及台灣科技產業成長。