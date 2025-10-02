中國信託投信將募第5檔多重資產基金 總座列舉績效證明產品實力

中國信託投信2日宣布推出中國信託策略優利多重資產基金，將於27日開始募集。中國信託投信總經理陳正華在致詞時表示，中信的策略是完整產品廣度再到績效創造，這是中信第五檔多重資產基金。他並列舉先前的四檔績效，凸顯自家產品世績效突出。

金管會本周宣布新一輪「鼓勵投信躍進計畫」，今年度金管會認可元大投信、統一投信及中信投信等三家投信符合躍進計畫資格，自2025年10月1日至2026年9月30日止，三家均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，不以國內成分證券ETF為限。另外，中信投信選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。

陳正華對於拿到新一輪躍進計畫感到興奮，外界關注中國信託投信是否加快加多募集新商品，他表示，相信躍進計畫將有助中信推出ETF連結基金、新產品等業務將有所幫忙，但不見得是數量上的增加。

陳正華強調，中國信託投信的策略是「從產品的廣度，到績效創造」，目前看來，符合規畫。今年投資行情從從第1季的創高驚奇，到第2季驚嚇，第三季又帶給大家從驚魂未定又到驚喜，對投資人來說是心情三部曲；接下來進入第4季，股市位於高位，如何幫投資人趨吉避凶是重要課題，而中國信託過去三到五年花很多資源在布建多重資產系列產品，即是解決方案之一，今天發表的是中信第五支多重資產基金。在先前已推出的多重資產基金中，中國信託科技趨勢多重資產基金推出滿三年，三年期的報酬率達50%，年化月配也達8~9%，第二檔中國信託碳商機多重資產基金的三年報酬率也達40%左右，另兩檔兩年期報酬也有10~20%水準。