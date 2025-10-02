前數位發展部部長黃彥男 擔任 AI 金融科技協會榮譽顧問

前數位發展部部長黃彥男3日宣布正式擔任「AI金融科技協會」榮譽顧問。黃彥男表示，雖然已卸下公職，但「守護國家數位安全、保障全民財產安全」的責任未曾卸任。未來將結合自身在AI與資安領域的專長，協助政府與金融產業，共同打造新一代數位金融生態。

黃彥男指出，當前台灣面臨的挑戰，不僅是金融體系的數位轉型，更包含電信詐騙、跨境洗錢與資安風險的日益複雜化。他強調：「如果AI模型缺乏資安思維，就可能成為詐騙集團利用的工具；反之，若能將AI與資安結合，則能成為阻詐防騙最強大的防線。」

加入AI金融科技協會後，黃彥男將聚焦三大方向：一、阻詐防騙，建立跨機構聯防機制，透過AI即時偵測異常交易，防範詐騙於未然；二、金融資安，協助金融機構強化資安架構，推動數位身分驗證與交易安全，形成全民資安防護網；三、普惠共創，透過AI金融科技提升服務效率與覆蓋率，讓更多青年、中小企業與偏鄉族群受惠，真正實現「普惠金融」。

「離開公職，不代表使命結束。」黃彥男表示，未來將與協會理事長及協會成員攜手，將台灣的AI與資安能力，轉化為推動金融科技的核心動能。他強調，這不僅是保護金融資產，更是共創全民財富的國家戰略。