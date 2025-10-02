快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

合庫網銀及 APP 推出轉帳戶名顯示機制 強化轉帳安全降低詐騙風險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
為提升民眾轉帳安全與防詐能力，合作金庫銀行自9月25日起，正式導入轉帳戶名顯示機制。記者蘇健忠／攝影
為提升民眾轉帳安全與防詐能力，合作金庫銀行自9月25日起，正式導入轉帳戶名顯示機制。記者蘇健忠／攝影

為提升民眾轉帳安全與防詐能力，合作金庫銀行自9月25日起，正式導入轉帳戶名顯示機制。此項機制將率先於合作金庫網路銀行及手機APP上線，讓客戶在進行新台幣轉帳時，可即時檢視受款人部分戶名，降低誤轉與詐騙風險。

合作金庫銀行表示，民眾在輸入受款帳號後，系統將自動顯示部分遮掩的戶名，例如「李○明」、「○作金庫商業銀行股份有限公○」，做為交易前核對的依據。此機制適用於合作金庫網路銀行及手機APP新台幣轉帳交易，法人、自然人帳戶及虛擬帳號，系統都會顯示對應的實體戶名，協助客戶辨識交易對象，不僅可提升交易正確性，也兼顧收款人隱私。

合作金庫銀行提醒客戶，在進行轉帳前務必確認受款人戶名是否與預期相符，若發現顯示資訊有異，應即刻停止交易。此項新機制不僅提升金融交易透明度，更是防堵詐騙的重要防線。

合作金庫 新台幣 詐騙

延伸閱讀

中秋連假將到 大雅警分局長提醒防詐、反毒、嚴查酒駕3要點

旅美科技工程師退休返台遭詐4700萬 假檢警騙涉刑案須轉帳押房產

侯昌明曾雅蘭捐12萬助花蓮 兒女「願吃一個月泡麵」一起加入愛心行列

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

相關新聞

數據會說話 央行續打炒房有理！選擇性信用管制未放寬 但為首購族保留彈性空間

央行堅持繼續實施選擇性信用管制，被質疑與行政院不久前宣示要把房貸「水龍頭開大一點」的作法衝突。但數據顯示，銀行放貸集中於不動產的比率仍高，央行確實沒有鬆手的理由。

新壽再發聲 願與北市府合作成就輝達進駐北士科

針對輝達總部一事，新光人壽今日再度發表聲明。強調長期以來恪遵法令，並致力於股東與保戶權益，同時支持公私協力（PPP）模式...

合庫網銀及 APP 推出轉帳戶名顯示機制 強化轉帳安全降低詐騙風險

為提升民眾轉帳安全與防詐能力，合作金庫銀行自9月25日起，正式導入轉帳戶名顯示機制。此項機制將率先於合作金庫網路銀行及手...

國泰產險微心計畫倡公平待客 連3年推廣高齡族群防災意識

國泰產險秉持「公平待客、友善服務」精神，持續關懷高齡族群，自2023年啟動微心計畫，走入長照機構與社區推廣防災知識教育，...

保險業又見買樓潮 專家：偏好這類產品

新光人壽北士科地上權案是否能成為輝達總部，全民敲碗等結局，台灣房屋集團趨勢中心指出，其實今年許多銀行與保險業積極投資國內...

北富銀首家採用FIDO2驗證 刷卡身分驗證免輸密碼、免開銀行APP

隨著數位科技快速發展，信用卡線上支付成為民眾日常消費的主要方式。根據聯合信用卡處理中心統計，2024年信用卡交易詐騙中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。