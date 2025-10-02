合庫網銀及 APP 推出轉帳戶名顯示機制 強化轉帳安全降低詐騙風險
為提升民眾轉帳安全與防詐能力，合作金庫銀行自9月25日起，正式導入轉帳戶名顯示機制。此項機制將率先於合作金庫網路銀行及手機APP上線，讓客戶在進行新台幣轉帳時，可即時檢視受款人部分戶名，降低誤轉與詐騙風險。
合作金庫銀行表示，民眾在輸入受款帳號後，系統將自動顯示部分遮掩的戶名，例如「李○明」、「○作金庫商業銀行股份有限公○」，做為交易前核對的依據。此機制適用於合作金庫網路銀行及手機APP新台幣轉帳交易，法人、自然人帳戶及虛擬帳號，系統都會顯示對應的實體戶名，協助客戶辨識交易對象，不僅可提升交易正確性，也兼顧收款人隱私。
合作金庫銀行提醒客戶，在進行轉帳前務必確認受款人戶名是否與預期相符，若發現顯示資訊有異，應即刻停止交易。此項新機制不僅提升金融交易透明度，更是防堵詐騙的重要防線。
