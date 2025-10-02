國泰產險微心計畫倡公平待客 連3年推廣高齡族群防災意識
國泰產險秉持「公平待客、友善服務」精神，持續關懷高齡族群，自2023年啟動微心計畫，走入長照機構與社區推廣防災知識教育，日前攜手「同仁康拓長照社團法人」前進蘆洲「永安住宿長照機構」，繼舉辦「防災三部曲」火災篇、地震篇宣導後，這次特別推出用電安全篇並輔以交通安全預防課程，舉辦「安心生活雙講堂：安全用電不冒險，交通平安最關鍵」活動，共吸引近百位長者與照服員參與，提升長者與照護人員日常生活中的災害風險辨識與預防能力，持續將事前預防風險觀念擴散至不同鄰里社區。
「防災三部曲——用電安全篇」課程，聚焦於日常生活中電器使用的安全觀念與預防措施。內容涵蓋插座與延長線的額定電流與容量說明，並教導民眾如何計算電流負載，避免因過載導致插座過熱甚至引發火災。講師更於課堂中分享實用技巧與生活化案例，引起現場學員熱烈迴響：「使用電器時從沒想過計算電流負載量，上完課後才發現生活中大部分的用電危機都可預先避免！」透過深入淺出的教學，民眾不僅學會正確使用電器，更提升居家安全意識，將防災知識落實於生活之中。
另一方面，有鑑於近期高齡者交通意外頻傳，根據道安統計資料庫顯示，今年1至5月期間，高齡者因交通事故死亡人數高達507人，凸顯高齡族群交通安全問題的嚴重性。國泰產險長期關注高齡族群的交通風險，今年更領先業界，為「永安住宿長照機構」量身打造「高齡安全交通風險地圖」。
國泰產險針對該機構周邊2公里範圍，精準繪製出專屬的互動式風險地圖，不僅標示出高風險路段，如狹窄巷弄的盲點路口、車流量大的十字路口，還附上詳細的安全提醒與避險指引，協助長者、陪病家屬、照服人員及周邊居民等，在路經危險路段時能提高警覺預防事故。
國泰產險資深副總翁翠柳表示，台灣在今年正式邁入超高齡社會，高齡族群關懷照護已成台灣社會的重要議題。國泰產險微心計畫自2023年啟動迄今，連續3年走入社區與長照機構向高齡長者宣導「防災三部曲」，推廣並提升民眾關於火災求生、防震應變與用電安全等日常防災知識，已累計影響超過240人。國泰產險希望透過持續舉辦社區型防災意識推廣活動，提升社會大眾風險預防觀念，亦提倡「保險保障，損害防阻」理念，落實「公平待客、友善服務」原則。
