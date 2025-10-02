快訊

北富銀首家採用FIDO2驗證 刷卡身分驗證免輸密碼、免開銀行APP

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
北富銀成為首家採用FIDO2驗證的金融機構，線上刷卡身分驗證免輸密碼，免開銀行APP。圖／台北富邦銀行提供
北富銀成為首家採用FIDO2驗證的金融機構，線上刷卡身分驗證免輸密碼，免開銀行APP。圖／台北富邦銀行提供

隨著數位科技快速發展，信用卡線上支付成為民眾日常消費的主要方式。根據聯合信用卡處理中心統計，2024年信用卡交易詐騙中，網路交易詐欺占比高達97.71%，為提升交易安全性與操作便利性，台北富邦銀行新推出「刷卡身分驗證綁定」服務，為全台首家於信用卡線上交易採用國際最新FIDO2(Fast Identity Online 2）Passkey通行密鑰的銀行，持卡人可於線上刷卡時快速完成身分驗證。

北富銀表示，目前市面上信用卡線上交易主要採用3-D Secure認證機制，透過OTP一次性密碼進行身分驗證，雖具一定防護力，但交易時需手動輸入密碼，過程較繁瑣，且近年詐騙集團頻頻以釣魚手法誘使消費者提供OTP密碼，盜刷事件層出不窮，詐騙風險也相對升高。目前部分銀行雖採用FIDO生物辨識技術，但使用者仍需開啟銀行APP才能進行驗證，便利性仍有優化空間。

現在，北富銀新推出「刷卡身分驗證綁定」服務，為全台首家採用最新FIDO2驗證的銀行。持卡人只需在Fubon+ APP完成「刷卡身分驗證綁定」啟用，日後進行網路交易時，即可直接透過裝置本身的生物辨識機制，如FaceID、TouchID等，快速安全地完成刷卡交易，無需輸入OTP密碼，也不必開啟銀行APP，讓交易不但流程簡潔安全，更能抑制釣魚及中間人攻擊之盜刷事件。

北富銀也提醒持卡人，目前FIDO2驗證與3-D Secure相同，皆需特店環境支援此機制，方能啟動驗證流程。消費者只要在刷卡前於Fubon+ APP完成「刷卡身分驗證綁定」取得通行密鑰(Passkey)，即可在有支援FIDO2驗證的特店進行消費，降低密碼外洩的風險，進一步提升交易保障。

刷卡 信用卡 消費

相關新聞

數據會說話 央行續打炒房有理！選擇性信用管制未放寬 但為首購族保留彈性空間

央行堅持繼續實施選擇性信用管制，被質疑與行政院不久前宣示要把房貸「水龍頭開大一點」的作法衝突。但數據顯示，銀行放貸集中於不動產的比率仍高，央行確實沒有鬆手的理由。

新壽再發聲 願與北市府合作成就輝達進駐北士科

針對輝達總部一事，新光人壽今日再度發表聲明。強調長期以來恪遵法令，並致力於股東與保戶權益，同時支持公私協力（PPP）模式...

合庫網銀及 APP 推出轉帳戶名顯示機制 強化轉帳安全降低詐騙風險

為提升民眾轉帳安全與防詐能力，合作金庫銀行自9月25日起，正式導入轉帳戶名顯示機制。此項機制將率先於合作金庫網路銀行及手...

國泰產險微心計畫倡公平待客 連3年推廣高齡族群防災意識

國泰產險秉持「公平待客、友善服務」精神，持續關懷高齡族群，自2023年啟動微心計畫，走入長照機構與社區推廣防災知識教育，...

保險業又見買樓潮 專家：偏好這類產品

新光人壽北士科地上權案是否能成為輝達總部，全民敲碗等結局，台灣房屋集團趨勢中心指出，其實今年許多銀行與保險業積極投資國內...

北富銀首家採用FIDO2驗證 刷卡身分驗證免輸密碼、免開銀行APP

隨著數位科技快速發展，信用卡線上支付成為民眾日常消費的主要方式。根據聯合信用卡處理中心統計，2024年信用卡交易詐騙中，...

