北富銀首家採用FIDO2驗證 刷卡身分驗證免輸密碼、免開銀行APP

隨著數位科技快速發展，信用卡線上支付成為民眾日常消費的主要方式。根據聯合信用卡處理中心統計，2024年信用卡交易詐騙中，網路交易詐欺占比高達97.71%，為提升交易安全性與操作便利性，台北富邦銀行新推出「刷卡身分驗證綁定」服務，為全台首家於信用卡線上交易採用國際最新FIDO2(Fast Identity Online 2）Passkey通行密鑰的銀行，持卡人可於線上刷卡時快速完成身分驗證。

北富銀表示，目前市面上信用卡線上交易主要採用3-D Secure認證機制，透過OTP一次性密碼進行身分驗證，雖具一定防護力，但交易時需手動輸入密碼，過程較繁瑣，且近年詐騙集團頻頻以釣魚手法誘使消費者提供OTP密碼，盜刷事件層出不窮，詐騙風險也相對升高。目前部分銀行雖採用FIDO生物辨識技術，但使用者仍需開啟銀行APP才能進行驗證，便利性仍有優化空間。

現在，北富銀新推出「刷卡身分驗證綁定」服務，為全台首家採用最新FIDO2驗證的銀行。持卡人只需在Fubon+ APP完成「刷卡身分驗證綁定」啟用，日後進行網路交易時，即可直接透過裝置本身的生物辨識機制，如FaceID、TouchID等，快速安全地完成刷卡交易，無需輸入OTP密碼，也不必開啟銀行APP，讓交易不但流程簡潔安全，更能抑制釣魚及中間人攻擊之盜刷事件。

北富銀也提醒持卡人，目前FIDO2驗證與3-D Secure相同，皆需特店環境支援此機制，方能啟動驗證流程。消費者只要在刷卡前於Fubon+ APP完成「刷卡身分驗證綁定」取得通行密鑰(Passkey)，即可在有支援FIDO2驗證的特店進行消費，降低密碼外洩的風險，進一步提升交易保障。