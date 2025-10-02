LINE Bank 宣布「口袋帳戶」額度提高到50萬元 台幣活存利率1.5%
為滿足客戶有效配置閒置資金的需求，享有存款利息又兼顧靈活運用，LINE Bank宣布自9月起，將新台幣活期存款產品「口袋帳戶」的存款限額，從新台幣（下同）30萬元拉高到50萬元，優惠利率1.5%且1元起息，根據內部統計，每4名LINE Bank客戶就有1人持有「口袋帳戶」，是該行熱門的存款產品。
「口袋帳戶」是最受LINE Bank用戶喜愛的存款產品，內部數據統計還顯示，最喜愛「口袋帳戶」的前三名族群，依序是內勤人員、學生和工程師。今年3月首度提高限額至30萬元，9月1日起再度提高限額至50萬元，廣受社群討論。
對內勤族群而言，「口袋帳戶」的高利活存設計能幫助累積日常薪資結餘，收到薪資後輕鬆轉存即能享受高利，同時維持資金隨時可動用的彈性；學生族群則看重操作簡易、門檻低，搭配1.5%的活存利率；工程師族群則偏好高效管理，數位化簡便操作的機制，正好契合其對理財便利與效率的需求。
LINE Bank建議，小資族如想培養日常薪資結餘儲蓄習慣，每月可將薪水先存入口袋帳戶享受高利，需要時隨時領出；投資族倘若有投資規劃，在找到投資標的前，將資金輕鬆停泊於「口袋帳戶」，不像定存解約會被扣利息，可等待時機隨時進場。
