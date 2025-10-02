股匯齊揚！新台幣午盤30.404暫收 小升4.6分
股匯齊揚！台股午盤漲逾400點，台北外匯經紀公司新台幣匯價2日午盤以30.404暫收，小升4.6分，成交量3.91億美元。匯銀分析，市場反應美國政府停擺的消息，使美元走弱，而外資如同前日持續匯入下帶動台股及新台幣走高。
美國周三公布的美國民間就業崗位人數較上期減少3.2萬人，遠低於市場預期的增加5萬人，勞動力疲軟加上聯邦政府停擺使美元繼續承壓。過去美國政府停擺並不會對美國經濟造成長遠影響，但推遲各項經濟數據的公布恐使美元未來走勢撲朔迷離。美元指數今午盤在97.7附近。
