LINE Pay 與韓國樂天集團擴大合作 行動支付打入樂天娛樂事業版圖

行動支付龍頭LINE Pay繼樂天免稅店、樂天超市後，再與韓國樂天集團擴大合作，拓展旗下娛樂事業版圖的行動支付服務。即日起，LINE Pay用戶可於首爾樂天世界、釜山樂天世界、首爾樂天世界塔Seoul Sky以及樂天世界水族館，以LINE Pay支付入場票券、園區餐飲以及紀念品消費，成為國內首家進駐樂天世界的行動支付品牌，更為赴韓旅遊的用戶，打造更全面的無現金支付旅遊場景。

為持續推動跨境支付服務、打造便捷的海外支付體驗，LINE Pay與樂天世界於10月1日共同簽署業務合作協議，進一步深化LINE Pay與韓國樂天集團的合作，將支付服務延伸至樂天集團旗下娛樂事業體系，包含主題樂園、城市地景及生態教育場館。LINE Pay表示，將持續針對台灣旅客常造訪的熱門地點，透過共同行銷策略、共享行銷資源的模式拓展服務，讓用戶在旅途中能夠輕鬆享受行動支付的便利及有感回饋。

首爾樂天世界是結合文化體驗、市景觀光、購物休閒的韓國指標性主題園區，地處首爾市中心的蠶室洞，是廣受國際旅客和當地民眾喜愛的蠶室購物商圈，樂天世界主題樂園每年遊客數近600萬人次造訪。首爾樂天世界的室內園區「探險世界」為韓國最大室內遊樂園，一年四季無畏風雨皆能前往，深受遊客喜愛，園區緊鄰韓國最高展望台「樂天世界塔Seoul Sky」以及「樂天世界水族館」。

此外，喜愛刺激遊樂設施的用戶，若前往韓國南部旅遊，2022年才開幕的韓國最新主題樂園「釜山樂天世界」，園區以童話故事為主題，分成6大區域、20項遊樂設施，坐落於釜山地鐵東海線Osiria站旁，距離知名的海雲台藍線公園膠囊列車松亭站僅需10分鐘車程。無論是購買門票或是在園區內消費，皆可使用LINE Pay付款及享受點數回饋。