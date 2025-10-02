資本市場服務團再出擊 攜手與 KPMG 舉辦優質企業邁入資本市場座談會

為協助優質企業順利進入資本市場，臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心共同成立的資本市場服務團整合資源、打造一站式服務平台，與中介機構、公部門及新創生態圈密切合作，推動台灣資本市場成長，以邁向亞洲資產管理中心與創新公司聚集板塊為目標。2025年10月1日與KPMG安侯建業會計師事務所攜手，舉辦2025年推動優質企業邁入資本市場座談會，吸引多位產業先進與企業代表熱烈參與。

證交所副理張雪真於致詞表示，今年在關稅與匯率波動等外在不確定性考驗下，台灣資本市場表現仍亮眼。台股加權指數近期突破26,000點，證交所持續服務大中小型企業，目前台股總市值約新台幣84兆元，成交日均值達3,736億元，顯示我國人才與企業持續精進所累積的實力及競爭力。

台灣不僅以製造見長，更須積極布局前瞻與創新產業，為此，證交所建置創新板，採市值為門檻，鼓勵具核心技術、關鍵技術等軟實力的企業善用資本市場加速成長，帶動產業升級並強化國際競爭力。證交所將透過創新板等多元籌資機制，協助具成長動能的企業茁壯，進一步擴大資本市場深度與廣度。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正致詞時表示，櫃買中心自成立以來三十餘年，持續打造多功能與多層次的全方位交易所，已建構多層次資本市場，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，可以滿足不同發展階段與營運規模的掛牌需求。

另外，櫃買中心的債券市場也有著顯著與蓬勃的發展。櫃買市場的掛牌族群橫跨大中小型企業，不同規模與類型的公司都可依據自身最適合的發展路徑，選擇合適的板塊來掛牌，進而強化企業體質、提升競爭力，並增進營運韌性。

KPMG執行長施威銘表示，企業成長走向資本市場是水到渠成的階段，企業要突破成長，多半仰賴資金與人才兩大動能。透過上市櫃，不僅能獲得充足資金挹注，在少子化趨勢下更有助於吸引被視為「戰略物資」的人才，一方面提升企業知名度與信任度。

另一方面可運用多元股權與獎酬工具，在人才競逐中取得先機。IPO準備過程亦是企業練內功的關鍵時期，藉由建立與優化內部控制制度，可有效強化風險辨識、監控與治理機制，無論最終掛牌時點為何，皆能為公司長期營運打下更穩健的基礎。

這次座談會特別邀請已成功上市的振大環球執行副總劉文忠，以及上櫃公司銳澤實業趙宥琮財務長，現場分享上市櫃實務經驗與公司掛牌後對整體營運的助益，並由KPMG安侯建業會計師事務所就「企業進入資本市場應注意事項」說明，讓與會者對資本市場操作與企業成長有更深入的了解，成為座談會的一大亮點。

證交所藉由與企業的直接互動，積極建立溝通橋樑，透過座談會，傳遞資本市場最新政策與實務資訊，協助企業了解上市櫃流程與規劃方向。這次座談會匯聚資本市場專業人士與實務代表，提供實務經驗交流與專業諮詢，讓企業能更有信心面對轉型與成長契機。

證交所期望藉此鼓勵更多具有潛力與發展性的企業勇敢邁入資本市場行列，不僅拓展資金來源、提升企業競爭力，更與資本市場攜手壯大台灣經濟動能，深化市場厚度與廣度，共同推動我國資本市場穩健、創新與永續的發展。