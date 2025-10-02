台股重返五日線後…法人籲「選股不選市」不宜急設高點

台股1日強勢站回五日線後，台股2日開高走高，截至上午10點整，最高上衝至26,489點，多方氣勢未減。法人表示，指數未破關鍵支撐前，不宜急設高點，建議投資人「選股不選市」，仍可把握震盪盤中的操作機會。

台股昨日雖然表現虎頭蛇尾，但卻跳空站回所有均線並站回五日線，下檔具多重支撐，周KD仍長期鈍化，量能也維持在相對高檔水準。不過，法人提醒，5日均線仍呈現下彎，且型態大約26,300至26,400壓力大，加上成交量仍低於5、20日均量，買盤追價意願不足，支撐暫看多方缺口低點25,975點附近。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清表示，操作策略上，建議以「選股不選市」為原則，聚焦個股基本面、產業趨勢及資金動向，而非單純追逐大盤波動，仍存在個股輪動與資金偏好的差異。

近期產業焦點方面，全球指標性電路板產業盛會—台灣電路板協會（TPCA）將於22日至24日在台北南港展覽館舉辦2025 TPCA Show。展會焦點預期聚焦AI算力提升及高頻寬、低延遲資料傳輸需求，帶動上、中游材料升規及熱解決方案關注度，而中下游PCB則以背鑽、通孔填充、厚大板及HLC高縱深比等加工需求與量產能力為看點，可持續留意相關族群。