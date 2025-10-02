前行員挪用客戶資金挨罰 合庫銀：追回款項未造成損失

金管會銀行局昨天針對合庫銀前櫃員挪用代收款項及客戶資金一案，裁罰合庫銀新台幣200萬元罰鍰，對此合庫銀今天說明，案發後全數追回侵占款項，未造成銀行及客戶損失，將持續精進內控內稽查核。

金管會銀行局昨天公告，合庫銀前櫃員以稅費款項未即時入帳的手法挪用客戶所繳款項，且會計人員未確實覆核全套傳票及未確實辦理庫存現金抽查作業，另該櫃員於辦理客戶交易時，多蓋取款憑證執行現金支出交易，此缺失顯示合庫銀未確實執行內部控制制度，因此依銀行法第129條第7款處200萬元罰鍰。

合庫銀今天透過新聞稿說明，該案是社皮分行前櫃員利用職務之便，侵占稅款222餘萬元，案發後即解僱涉案員工及全數追回侵占款項，未造成合庫銀及客戶權益損失，也懲處相關違失主管及員工，對於員工不法情事，必依法送辦。

合庫銀補充，另即向主管機關通報重大偶發事件，對全行行員加強教育訓練，重申作業規範及控制重點，宣導行員應恪遵法令及落實相關作業流程，同時對於金管會裁罰深切檢討，將持續精進內控內稽查核，藉以杜絕不法情事。