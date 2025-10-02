金融業加速引進代理 AI Going Cloud 推統一平台搶大餅

KKCompany Technologies旗下雲端智慧品牌Going Cloud成軍兩年，1日發表多代理系統（Multi-Agent System, MAS），並透露隨AWS資料中心在台落地，目前金融業導入代理式AI需求明確，加上既有客戶中金融業客戶占比達7成，成最主要、最活躍，且投入深度合作的客戶區塊，總經理黃柏淞也表示，好代理式AI發展在2026年進入轉折點，未來業務競爭將日趨激烈。

Going Cloud為KKCompany旗下代理式AI雲端轉型業務團隊，黃柏淞宣稱自家是AWS的代理體系裡面幫助客戶將AI服務落地做最多的業者，面對複雜的金融環境和多樣的技術需求，Going Cloud採取差異化的競爭策略，將自身定位為顧問的角色，協助深入了解客戶既有流程、痛點，以及對新科技的想法，進而綜合設計出適合客戶現階段與未來發展的客製化解決方案。

接觸10多家大型金融業客戶，他表示，因簽有保密協定（NDA）而不便透露名稱，但有一個確定的公開案例是2023年底曾協助台灣銀行建置聊天機器人（chatbot）。

他表示，目前與大多數的銀行業在洽談的合作模式，都是「一條龍」的整體解決方案。金融業因其資料密集且監管嚴密，成為該公司提供技術和顧問服務的關鍵領域。

在雲端導入方面，Going Cloud表示，金融業有兩大先決條件：雲端機房必須在台灣落地，以及機敏資料必須經過「去識別化」處理，他們能提供顧問式服務，協助客戶梳理內部作業流程與規範，以通過金融業的「二道防線」（風管、法遵、資安團隊）的審核。

接下來再導入生成式AI，則會協助從單點輔助進化為具備自主決策與執行的代理式AI（Agentic AI），近期在金融業內具有高詢問度或特色的應用，是將生成式AI應用於商業智慧分析（BI）。此類應用能夠讓員工透過自然語意與 BI工具（如Power BI）對話，從大量資料庫中撈取數據、進行分析並繪製圖表，涵蓋如貸款差異分析、房貸趨勢變動或轉匯金額等日常營運分析。

針對大型企業的AI導入效益評估，目前市場仍處於醞釀期。由於法規要求，金融業第一步必須追求「質」，即要求 AI回答的正確率須達95%至99%以上。在品質達標後，才會開始追蹤「量」，如員工使用人數和平均使用時間。

為此Going Cloud開發一套RaiX統一平台，可以解決大型金控集團中各部門系統碎片化現況，舉例如集團中人壽用一套、銀行用一套，甚至一家公司中各部門各自獨立系統，Going Cloud利用AWS服務的基礎積木，搭建自家解決方案，可以打造一個代理式AI統一平台共享資料庫方便管理及擴充。