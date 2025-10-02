快訊

衣索比亞教堂發生鷹架倒塌意外 已釀36死200多傷

熱帶低壓今將升級麥德姆颱風！吳德榮：另一熱帶擾動續觀察

今年才來過台灣演講！知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

陸股 ETF 暫停交易機制出爐 業者申請趕不上今年十一連假

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

為了避免去年中國大陸十一連假爆發的「00887之亂」重演，臺灣證券交易所近日通過買賣辦法修正案，主要新增ETF可因應特殊市況「暫停交易」的機制，及強化ETF「折溢價」資訊揭露，不過主管機關在9月30日大陸長假前夕備查通過，投信業者趕不上申請旗下陸股ETF產品暫停交易。

證交所表示，該修法旨在強化ETF的交易透明度與風險管理，除了要求ETF發行人強化折溢價資訊揭露的規定將於今年12月1日上路外，其餘規定已從公告日起實施。

證交所本次修法主要有三大重點，全面優化ETF的交易機制與資訊透明度：一、新增ETF「暫停交易」機制：當國外成分佔比較高的ETF，其主要投資市場（如國外有價證券或期貨契約市場）連續休市達5個營業日（含）以上，且集中交易市場仍交易時，可啟動本機制，而目前市場只有陸股會遇到5天以上長假休市。

只要符合以下任一標準的指數型或主動式ETF，發行投信可申請暫停交易，包括：基金淨資產價值（NAV）低於新台幣30億元，或者申請日前連續二個營業日的折溢價幅度均達到3％以上，且ETF發行投信需在休市前4個營業日提出申請；一旦證交所公告ETF暫停交易，此事項將被列為重大訊息對外公開。

二、放寬ETF「申購部位」賣出時點，提升資金運用效率。過去當ETF被列為「處置證券」（例如交易過熱）時，申購的部位必須等到集中保管登載後才能賣出，現在此限制被放寬。只要券商實質上已預收了申購款項，申購的ETF部位就能立即賣出，與一般正常交易的ETF申購流程一致，使投資人的資金運用更為彈性。

三、強化ETF「折溢價」資訊揭露，考量到投信業者調整作業時間，該點為12月1日才開始實施。證交所為降低投資人因折溢價過大而產生的風險，要求ETF發行投信必須定期及不定期揭露折溢價資訊。一旦折溢價達到特定標準，ETF發行投信必須在官網上公開說明造成折溢價的可能原因，且資訊揭露期間至少要包含最近一年及最近一季。

