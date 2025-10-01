再併壽險？ 永豐金：不貿然投入

永豐金控與京城銀行昨天完成合併，市場關注永豐金下一步是否跨足壽險業？永豐金控總經理朱士廷昨說，雖有成立壽險小組評估是否併壽險公司，但由於明年的新制接軌、過渡措施都有相當多不確定性，加上永豐金已合併京城銀、柬埔寨的第一大微型存款金融機構Amret以及匯立證券，現階段先以完成三件併購案的整合為重心。

近來三商美邦人壽出售傳聞不斷，對於永豐金是否參與實地查核，朱士廷說，「沒有」。他指出，現階段不會貿然投入壽險市場，但若條件成熟，永豐金絕不會放棄機會；壽險屬未來發展方向，要看市場環境與緣分而定。

永豐銀與京城銀將在未來一年內完成合併，京城銀新任董事長將由永豐銀行執行副總歐陽子能出任。永豐金董事長陳思寬說，京城銀併入永豐金後，不僅擴大永豐金的資產規模和市占率，還能發揮南北業務和據點互補的加乘效果。

正式交棒的京城銀行董事長戴誠志在被問到未來是否繼續持有永豐金股票時說，他問過ＡＩ，ＡＩ的建議是「你去買其他股票，或持續持有永豐金，都會有很好的收穫。」至於未來是否會再投資別的金融股？戴誠志表示，手中已有永豐金，不會再投資別的金融股。