金價逼近3,900美元 今年來飆漲逾47%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯邦政府開始關閉，助長投資人對安全資產需求，國際金價1日再創新高。路透
美國聯邦政府開始關閉，助長投資人對安全資產需求，國際金價1日再創新高。路透

國際金價1日再創新高，現貨金價盤中觸及每英兩3,895美元，距3,900美元關卡僅一步之遙，反映美國聯邦政府開始關閉，助長投資人對安全資產需求。

現貨金價1日盤中一度上漲0.9%，躍上每英兩3,895.38美元的新天價。美國12月黃金期貨價格更在盤中挺升1.2%，衝上每英兩3,922.70美元。美元指數跌到逾一周來低點，降低海外投資人購買黃金成本。

美元貶值、美國政治僵局導致政府關閉，以及地緣政治不確定性，導致避險買盤推升金價。金價今年來已勁揚逾47%。

共和、民主兩黨歧見太深，導致美國國會未能與白宮達成預算協議，以致聯邦政府一大部分運作停擺。僵局若是拖長，可能導致成千上萬名聯邦雇員遭解聘。這起事件可能延誤重要經濟數據公布，包括預定本周五（3日）出爐的非農就業報告。

最新公布的美國8月JOLTS職缺數僅微增，招聘則下滑，強化市場對聯準會（Fed）降息預期，也為金價漲勢推波助瀾。交易員預期，Fed本月和12月會議可望分別降息1碼（0.25個百分點）。黃金不孳息，在利率走低環境下看漲。

德意志銀行貴金屬分析師許賀指出，阻撓金價繼續大漲的潛在風險包括：美元回升、Fed政策意外轉鷹，以及美國推行財政改革。

