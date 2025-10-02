聽新聞
0:00 / 0:00
金價逼近3,900美元 今年來飆漲逾47%
國際金價1日再創新高，現貨金價盤中觸及每英兩3,895美元，距3,900美元關卡僅一步之遙，反映美國聯邦政府開始關閉，助長投資人對安全資產需求。
現貨金價1日盤中一度上漲0.9%，躍上每英兩3,895.38美元的新天價。美國12月黃金期貨價格更在盤中挺升1.2%，衝上每英兩3,922.70美元。美元指數跌到逾一周來低點，降低海外投資人購買黃金成本。
美元貶值、美國政治僵局導致政府關閉，以及地緣政治不確定性，導致避險買盤推升金價。金價今年來已勁揚逾47%。
共和、民主兩黨歧見太深，導致美國國會未能與白宮達成預算協議，以致聯邦政府一大部分運作停擺。僵局若是拖長，可能導致成千上萬名聯邦雇員遭解聘。這起事件可能延誤重要經濟數據公布，包括預定本周五（3日）出爐的非農就業報告。
最新公布的美國8月JOLTS職缺數僅微增，招聘則下滑，強化市場對聯準會（Fed）降息預期，也為金價漲勢推波助瀾。交易員預期，Fed本月和12月會議可望分別降息1碼（0.25個百分點）。黃金不孳息，在利率走低環境下看漲。
德意志銀行貴金屬分析師許賀指出，阻撓金價繼續大漲的潛在風險包括：美元回升、Fed政策意外轉鷹，以及美國推行財政改革。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言