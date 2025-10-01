證交所資訊升級 新增「創新板」公司專區提供更大曝光

臺灣證券交易所「投資資訊中心（Investment InfoHub）」自2023年7月上線以來廣受各界熱烈回響。投資人可透過一站式資訊平台，查詢來自證交所官網、公開資訊觀測站與基本市況報導網站等資訊。近期進行升級作業，新增量化數據、比較功能及創新板專區，協助投資人更快速、準確地掌握市場動態。

新增功能：一、市值與月營收資訊。為回應投資人需求，網站新增投資人關注的市值與月營收資訊，揭示重要量化指標；二、優化盈餘呈現介面。針對個股的盈餘數據進行介面優化，方便投資人比較歷史數據。

市場比較分析專區：在原有的市場比較功能上，新增「創新板類」，讓投資人能更便捷地比較創新板公司發行面、交易面及市場監視資訊，提升分析的廣度。

新增「創新板專區」：一、揭示每日創新板股票成交值／量與創新板指數。專區揭示創新板股票的每日成交值與成交量；另透過創新板指數折線圖，幫助投資人了解創新板股票的市場趨勢。二、串接創新板資訊平台：投資人可通過專區快速連結至證交所創新板首頁及臺灣指數公司IR議合平台／創新板公司IR專區，輕鬆查詢各創新板公司的動態、財務暨非財務資訊及投資人關係重要參考指標，全面掌握公司營運情形，強化創新板公司與投資人互動交流。

證交所表示，這次升級旨在進一步加強平台的功能性與互動性，並為創新板公司的發展提供更大曝光度。該專區的啟用將有助於投資者便捷地關注創新板公司資訊。「投資資訊中心（Investment InfoHub）」網站：https://www.twse.com.tw/IH2/zh/