證交所資訊升級 新增「創新板」公司專區提供更大曝光

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所「投資資訊中心（Investment InfoHub）」自2023年7月上線以來廣受各界熱烈回響。投資人可透過一站式資訊平台，查詢來自證交所官網、公開資訊觀測站與基本市況報導網站等資訊。近期進行升級作業，新增量化數據、比較功能及創新板專區，協助投資人更快速、準確地掌握市場動態。

新增功能：一、市值與月營收資訊。為回應投資人需求，網站新增投資人關注的市值與月營收資訊，揭示重要量化指標；二、優化盈餘呈現介面。針對個股的盈餘數據進行介面優化，方便投資人比較歷史數據。

市場比較分析專區：在原有的市場比較功能上，新增「創新板類」，讓投資人能更便捷地比較創新板公司發行面、交易面及市場監視資訊，提升分析的廣度。

新增「創新板專區」：一、揭示每日創新板股票成交值／量與創新板指數。專區揭示創新板股票的每日成交值與成交量；另透過創新板指數折線圖，幫助投資人了解創新板股票的市場趨勢。二、串接創新板資訊平台：投資人可通過專區快速連結至證交所創新板首頁及臺灣指數公司IR議合平台／創新板公司IR專區，輕鬆查詢各創新板公司的動態、財務暨非財務資訊及投資人關係重要參考指標，全面掌握公司營運情形，強化創新板公司與投資人互動交流。

證交所表示，這次升級旨在進一步加強平台的功能性與互動性，並為創新板公司的發展提供更大曝光度。該專區的啟用將有助於投資者便捷地關注創新板公司資訊。「投資資訊中心（Investment InfoHub）」網站：https://www.twse.com.tw/IH2/zh/

創新板 平台 證交所

相關新聞

再併壽險？ 永豐金：不貿然投入

永豐金控與京城銀行昨天完成合併，市場關注永豐金下一步是否跨足壽險業？永豐金控總經理朱士廷昨說，雖有成立壽險小組評估是否併壽險公司，但由於明年的新制接軌、過渡措施都有相當多不確定性，加上永豐金已合併京城銀、柬埔寨的第一大微型存款金融機構Amret以及匯立證券，現階段先以完成三件併購案的整合為重心。

台灣金聯攜手華南金資產 共推北市興隆段都更案

台灣金聯資產管理公司與華南金資產管理公司共同簽署「共同出資參與都市更新重建契約」，創公股機構合作首例， 將共同推動台北市...

台中銀行與群聯電子跨界聯手 打造AI金融服務新平台

台中銀行（2812）宣布將啟動打造AI智慧金融服務平台，選定客戶服務與體驗、風險控管與合規、投資與資產管理、營運效率與自...

國泰世華榮獲《Global Finance》大獎 獲頒「台灣最佳現金管理銀行」

憑藉完善的服務與堅強的科技實力，國泰世華銀行打造全面的企業金融解決方案，協助客戶提升資金運用的靈活性與營運效率，於國際權...

台灣金聯創公股合作首例 與華南金資產共推北市興隆段都更案

台灣金聯資產管理公司推動「居住正義 永續三安」交出第一張成績單，1日與華南金資產管理公司共同簽署「共同出資參與都市更新重...

遠東銀行公告現金增資已全數收足 合計可募得資金達53.4億元

遠東銀行（2845）公告現金增資已全數收足，訂定114年9月30日為現金增資基準日，預訂股款繳納憑證上市日期為114年1...

