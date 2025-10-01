永豐金合併京城銀…三個巧合

永豐金控（2890）與京城銀行昨（1）日完成合併，永豐金控董事長陳思寬表示，歡迎京銀成為大家庭的一份子，京城銀董事長戴誠志也會成為永豐金重要股東。他特別指出，兩家的結合背後有三個巧合，是奇妙的緣分。

永豐金控昨日特別舉辦「豐喜迎京，共耀未來」的慶祝儀式及酒會，與外界共同見證京城銀行正式加入永豐金控的重要時刻。

談三個巧合，陳思寬說，兩家金融業的結合有非常多奇妙的緣份。他指出，永豐的前身是台北合會，從轉型合併到金控，從深耕在地走向國際；而京城前身也是台南合會改制而成。其次，兩家同樣是1948年成立，77年前同年誕生，77年後歡喜結合。而且永豐金的代碼2890與京城銀的代碼2809，四個數字完全一樣，「許多不經意的巧合，讓我們走在一起」。

京城銀董事長戴誠志則表示，將經營70幾年的京城銀「託付」給全方位永豐金控，是看到永豐金在平台各方面都相當的完整、永豐金證券包括手機App也非常好用。京城銀因資產規模較小，過去業務受很多限制，併入永豐金後，有機會給客戶更寬廣服務。

戴誠志笑稱，永豐金這幾年的併購，不得不說相當的精明。至於對員工，永豐金控有相當好的制度，相信可以提供員工更好的發揮平台。