永豐金：併購壽險 適時出手

京城銀行昨（1）日併入永豐金控（2890）成為永豐金子公司，預計在一年內與永豐銀行合併，市場關注永豐金下一步是否跨足壽險業？ 永豐金控總經理朱士廷昨日表示，將研究、觀察、準備，等適合時機再出手。

朱士廷指出，壽險併購是公司未來發展的重要選項之一，但必須等待2026年新制接軌後，市場規範更加明朗，才會進一步評估是否進場。他強調，永豐金已經成立壽險小組，持續進行研究與觀察，並保持隨時「準備好」的態度，以便在合適時機出手。

永豐金近期併購計畫

對於市場揣測永豐金參與三商美邦的實地查核？對此朱士廷受訪時明確回應，「沒有」。他指出，壽險市場仍有許多不確定性，因此現階段不會貿然投入，不過若條件成熟，永豐金絕不會放棄相關機會。他強調，是否曾受邀參與三商美邦人壽出價案並非重點，公司當前核心仍是先將已完成的三家併購案整合到位，至於壽險則屬未來發展方向，要看市場環境與緣分而定。

針對外界對於併購價格「貴」或「便宜」的關注，朱士廷則提出不同觀點。他認為，併購並非單純用價格高低來衡量，而是要看是否符合企業需求。他以百貨公司購物作比喻，大家到百貨公司會買「貴」的還買「便宜」的？都不是，「是買你最適合的。買你最適合的，它就是便宜。如果你從價格上去挑，很便宜但不適合，尺寸就是穿不下，很便宜沒有辦法穿啊，那就是『貴』，因為穿不下也不能硬穿」。

朱士廷進一步說明，「什麼叫便宜、什麼叫貴，我覺得沒有標準答案，因為對一家公司來說可能便宜，對另一家公司卻可能昂貴，取決於需求是否相符。」朱士廷強調，併購的關鍵不在於價格，而在於「合適性」，只有找到能真正融入公司策略與發展的標的，才能在併購後創造長期價值。所以，併購是一種緣分，最終目標不是追求低價，而是確保整合後能夠發揮綜效，為企業帶來真正成長。

朱士廷強調，企業成長以有機成長與併購為主軸。近期持續併購以拓展品牌、產品、地區與人才面向，提升客戶選擇與公司多元收入。有機成長已取得不錯成績並持續推進；至於併購是當前重要策略。「併購不是口號，併購的完成才是挑戰的開始。」

朱士廷指出，今年併入三家公司（柬埔寨Amret、京城銀、匯立證），重點工作在完成併購後的整合與經營，未能善後的持續併購無意義，兩年內優先把已併入的公司經營穩定。