合庫銀前櫃員涉挪用客戶資金 金管會開罰200萬元

永豐金控與京城銀行昨天完成合併，市場關注永豐金下一步是否跨足壽險業？永豐金控總經理朱士廷昨說，雖有成立壽險小組評估是否併壽險公司，但由於明年的新制接軌、過渡措施都有相當多不確定性，加上永豐金已合併京城銀、柬埔寨的第一大微型存款金融機構Amret以及匯立證券，現階段先以完成三件併購案的整合為重心。

2025-10-01 23:47