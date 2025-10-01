合庫銀前櫃員涉挪用客戶資金 金管會開罰200萬元

快訊

中央社／ 台北1日電

金管會今天公告，合庫銀行前櫃員挪用代收款項與客戶資金，未確實執行內控制度，違反銀行法第45條之1第1項、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第3條第1項、第8條第1項與第3項規定，開罰新台幣200萬元。

金管會今天在網站公告，合庫銀前櫃員以稅費款項未即時入帳的手法挪用客戶所繳款項，且會計人員未確實覆核全套傳票、辦理庫存現金抽查作業；另外，該名前櫃員在辦理客戶交易時，多蓋取款憑證執行現金支出交易，相關缺失顯示銀行未確實執行內部控制制度。

金管會指出，依照銀行法第129條第7款規定，開罰合庫銀200萬元。

金管會 合庫 銀行法

