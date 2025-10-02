永豐金、京城銀完成合併

永豐金控（2890）與京城銀行昨（1）日完成合併，京城銀行成為永豐金控子公司的一員，合併後除可擴大永豐金資產規模與獲利外，還具有業務面與據點南北互補的加乘效果，合併後永豐金總資產將達3.5兆元，國內銀行分行總數達191處，躍升全體國銀前三名，未來綜效顯著可期。

永豐金控特別於昨日舉辦「豐喜迎京，共耀未來」的慶祝儀式及酒會，與外界共同見證京城銀行加入永豐金控的重要時刻。永豐金控董事長陳思寬表示，京城銀行併入永豐金控後，不僅能擴大永豐的資產規模和市占率，還能發揮南北業務和據點互補的加乘效果，透過遍佈全台的營業據點，提供客戶更優質的金融服務，未來的綜效值得期待！

京城銀行在10月1日併入永豐金控，成為永豐金子公司後，預計在一年內與另外一家子公司永豐銀行合併，永豐銀行為存續公司，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前三名，南北比例約為四比六，對於中南部的業務經營將更深更廣，滿足當地企業及個人更多元的金融服務需求。發展更為均衡，具有互補性。

長遠來看，在法金業務方面，京城擁有中南部在地優勢、眾多建商及中小客戶人脈，可持續創造穩定利差收益；在零售業務方面，京城自然人客戶多以中南部客戶為主，與永豐的重疊性低，具客戶互補性，可為永豐在中南部經營發展上打下良好基礎。

永豐金控近一年來，在國外收購了柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret；在國內則完成了京城銀行、匯立證券的併購。為歡慶合併，永豐金旗下子公司永豐銀行、京城銀行、永豐金證券及永豐投信合推共24檔集團同慶優惠，涵括存款、外匯、信貸、信用卡、信託、法人金融、理財投資、數位帳戶、社群及點數平台、基金、講座與豐雲學堂訂閱等產品或服務。完成指定任務，有機會獲得小蜜豐點數平台1,688點金Bee、基金交易手續費最低0元及台北－東京來回機票等好康。