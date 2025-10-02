第一金永續「綠光傳愛」

長期深耕ESG（環境、社會、公司治理）的第一金控（2892），積極落實環境永續政策，自2017年起啟動「綠光傳愛」永續計畫，迄今已協助七家社福機構、97所偏鄉學校安裝節能LED燈具逾3萬套，愛心足跡遍及全台；估計104家受惠單位年減少逾282萬度用電，節省約1,128萬元電費支出，減碳量約1433公噸碳排放量（CO2e），相當於近四座大安森林公園年吸碳量。

今年第一金控攜手子公司及第一銀行文教基金會，協助全台15所資源缺乏學校安裝逾6,000套LED燈具，打造優質的教育環境、提升學生學習效能，估計每年減少約293公噸CO2e，節省約237萬元電費支出，有效降低燈具耗能達到節能減碳效益。

第一金控積極響應國家2050淨零排放目標，連續三年獲金管會遴選為「永續金融先行者聯盟」成員，為首家入選之公股金融機構，第一銀行於2024年國內第二屆永續金融評鑑獲選為排名前25％之金融機構，並連續六年榮獲「國家企業環保獎」最高榮耀，更持續推出創新綠色金融商品及服務，提供如「綠色企業優惠貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等優惠融資專案，引導並支持客戶低碳永續轉型。

第一銀行攜手客戶共同守護地球，發行綠色信用卡「綠活卡」提撥國內一般消費千分之二予第一銀行文教基金會，作為環境永續公益基金；此外，為減少塑膠瓶裝水的使用，第一銀行全台共81間分行加入「奉茶站」，民眾可透過「奉茶行動App」輕鬆快速找到免費提供飲水的據點，鼓勵社會大眾養成自備環保杯的習慣，落實全民綠生活。

展望未來，第一金融集團將持續強化永續金融DNA，將經營核心價值融入ESG，並發揮永續影響力，協助產業邁向2050淨零排放，貫徹「永續金融，第一品牌」之經營目標。