玉山銀行長期深耕人文藝術發展，今年再度受邀擔任福岡亞洲藝術博覽會（ART FAIR ASIA FUKUOKA, AFAF）的共同推動夥伴，並於展覽期間舉辦「AFAF AWARD powered by E.SUN BANK」公開徵件競賽，活動吸引來自世界各地800件的作品投稿，反應熱烈，透過支持創作者持續發展，發掘亞洲新生代藝術家。

福岡亞洲藝術博覽會自2015年開始舉辦，為九州地區規模最大的藝術盛會，匯聚近百家來自亞洲各國的畫廊，呈現眾多亞洲藝術家作品，每年吸引超過一萬人參與盛會，今年「AFAF AWARD」首獎由日本藝術家出口雄樹的「On the moon, Seize the Opportunity」及旅日韓國藝術家鄭裕憬的「Extension of Division」共同獲得。

出口雄樹以紮實技術與美術史知識為基礎，展現時代精神的作品，融合了現代性與傳統美學；鄭裕憬則結合個人經歷、土地記憶以及社會政治歷史，創作出獨特有力的藝術語言，獲得評審們一致的肯定。此外，AFAF Award登龍門部門由日本藝術家山室淳平獲得首獎，日台友好獎則由台灣藝術家張芸家以及林靖格獲獎，充分展現年輕藝術家的創意與活力。

評審委員宮津大輔表示，本次參賽作品展現藝術家透過獨特的視角凝視世界，並將其本質具象化的成果，他鼓勵所有藝術家，唯有不失去自我，持續凝視世界並不斷創作，才能孕育真正打動人心的「當代藝術」，並衷心期待未來能看見更多嶄新的力作。玉山銀行福岡分行行長久保敏也表示，參賽作品展現藝術家的才華與創意，讓我們看到藝術領域的多元樣貌，也期許藝術家保持熱忱，持續創作感動人心的作品，為藝術注入新的活力。

藝術與文化的滋養是經濟繁榮與社會品質提升的重要基石，玉山銀行長期以實際行動支持人文藝術發展，積極推動多項藝文活動，包含畫家畫玉山徵選、藝文講座及音樂饗宴，以及投入公共藝術設置。未來將持續扮演文化與藝術的推動者，期待與更多創作者攜手前行，共創豐富多元的藝術生活。