20張台幣保單調整宣告利率

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

壽險業宣告利率調整，國泰人壽昨（1）日調降19檔已停售的台幣保單宣告利率2至5個基點，全球人壽則針對一張停售的新台幣利變型年金險調升20個基本點，將區隔資產帳戶中的穩健收益回饋保戶。共計有20張台幣保單宣告利率進行調整。

國泰人壽10月調降19檔已停售的台幣保單宣告利率，其中，調降國寶幸福UWS帳戶17檔停售商品5個基點，調降國壽2檔十年公債利率為上限之停售商品2個基點。國泰人壽指出，調降停售新台幣保單宣告利率的主因是跟隨台幣十年公債殖利率的趨勢變動，根據保單契約條款，利率會與台幣十年期公債市場殖利率的上限規定浮動調整，只要市場利率變動，每月保單利率就會隨之調整，目前台幣十年期公債殖利率約為1.36％左右。

目前合庫人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽、遠雄人壽、南山人壽、第一金人壽等，台幣利變保單最高宣告利率皆為2.75%。

新台幣 保單 國泰人壽

延伸閱讀

美元利變險宣告利率拉高 台壽、合庫、遠雄4.35%居冠

固定收益型 資金簇擁

盼2030完工！國泰人壽桃園高鐵站前3.2萬坪開發動土 將進駐百貨飯店

專家教你保／實支實付險附約 強化防護網

相關新聞

金價逼近3,900美元 今年來飆漲逾47%

國際金價1日再創新高，現貨金價盤中觸及每英兩3,895美元，距3,900美元關卡僅一步之遙，反映美國聯邦政府開始關閉，助...

再併壽險？ 永豐金：不貿然投入

永豐金控與京城銀行昨天完成合併，市場關注永豐金下一步是否跨足壽險業？永豐金控總經理朱士廷昨說，雖有成立壽險小組評估是否併壽險公司，但由於明年的新制接軌、過渡措施都有相當多不確定性，加上永豐金已合併京城銀、柬埔寨的第一大微型存款金融機構Amret以及匯立證券，現階段先以完成三件併購案的整合為重心。

壯大電子支付 金管會拋三期許

電子支付公會昨（1）日舉行成立大會，象徵電子支付產業邁入新里程碑。金管會主委彭金隆肯定產業十年來從零到有、從陌生到普及的...

國泰世華奪國際大獎

憑藉完善的服務與堅強的科技實力，國泰世華銀行打造全面的企業金融解決方案，協助客戶提升資金運用的靈活性與營運效率，於國際權...

第一金永續「綠光傳愛」

長期深耕ESG（環境、社會、公司治理）的第一金控，積極落實環境永續政策，自2017年起啟動「綠光傳愛」永續計畫，迄今已協...

20張台幣保單調整宣告利率

壽險業宣告利率調整，國泰人壽昨（1）日調降19檔已停售的台幣保單宣告利率2至5個基點，全球人壽則針對一張停售的新台幣利變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。