20張台幣保單調整宣告利率

壽險業宣告利率調整，國泰人壽昨（1）日調降19檔已停售的台幣保單宣告利率2至5個基點，全球人壽則針對一張停售的新台幣利變型年金險調升20個基本點，將區隔資產帳戶中的穩健收益回饋保戶。共計有20張台幣保單宣告利率進行調整。

國泰人壽10月調降19檔已停售的台幣保單宣告利率，其中，調降國寶幸福UWS帳戶17檔停售商品5個基點，調降國壽2檔十年公債利率為上限之停售商品2個基點。國泰人壽指出，調降停售新台幣保單宣告利率的主因是跟隨台幣十年公債殖利率的趨勢變動，根據保單契約條款，利率會與台幣十年期公債市場殖利率的上限規定浮動調整，只要市場利率變動，每月保單利率就會隨之調整，目前台幣十年期公債殖利率約為1.36％左右。

目前合庫人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽、遠雄人壽、南山人壽、第一金人壽等，台幣利變保單最高宣告利率皆為2.75%。