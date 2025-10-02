壯大電子支付 金管會拋三期許

電子支付公會昨（1）日舉行成立大會，象徵電子支付產業邁入新里程碑。金管會主委彭金隆肯定產業十年來從零到有、從陌生到普及的歷程，並拋三大期許，深化友善金融、培育人才，及強化公會治理，為產業的下個十年發展指引方向。

首任理事長、全盈支付總經理劉美玲表示，以「安全、便利、國際化」為指導原則，邁向普惠金融下的電子支付新時代，將擴大電子支付生態系、強化信任與風險管理能力，以跨境支付接軌增加國際競爭力。

彭金隆表示，自2015年《電子支付專法》上路以來，用戶數已突破3,300萬，電子支付逐漸成為民眾生活不可或缺的工具。

他拋出三大期許：一是深化友善金融政策。 盼公會可推動電子支付服務擴展至離島、偏鄉及地方商圈，並加速與國際支付業者整合。

據了解，財金公司TWQR在跨境購物支付已有明確進展。國人出境部分，已與日本NTT DATA、韓國BC Card合作，16家兼營電支的銀行錢包可在日韓消費；另有玉山、街口、全支付與一卡通直接對接日本PAYPAY，民眾可掃碼付款。

至於外國人入境支付，財金正與日本PAYPAY、新加坡NETs洽商，預計2026年正式開通，屆時日本、新加坡旅客可直接用本國APP在台消費，將大幅提升觀光便利性。

第二，培育跨域專業人才。 彭金隆強調，電子支付發展的基石在於人才，公會應肩負培養兼具金融專業與科技能力的跨域專才，協助業者應對跨境業務及國際競爭挑戰。

第三，強化公會專業治理，凝聚產業合力。 他指出，公會會員結構多元，治理應以專業為核心，理監事人選除專業性外，也應兼顧代表性，確保決策能公正有效，反映產業共同需求。

劉美玲表示，電子支付公會三大核心使命包括將台灣的支付服務與規格推向國際，用戶未來能在日本、韓國、新加坡等地使用熟悉的工具跨境支付；落實普惠金融，協助中小型商店能輕易使用電子支付，創造社會價值；以及是建立產業信任，強化資安與反洗錢等措施，獲得民眾與主管機關信賴。