台灣金聯攜手華南金資產 共推北市興隆段都更案

台灣金聯資產管理公司與華南金資產管理公司共同簽署「共同出資參與都市更新重建契約」，創公股機構合作首例， 將共同推動台北市文山區興隆段都市更新案 。

簽署儀式由台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍、 華南金資產管理公司董事長李宗賢共同主持。

宮文萍表示，本合作案基地面積約790坪，距離萬隆捷運站僅100公尺，周邊鄰近公館商圈、景美商圈及文山森林公園，區域文教資源與生活機能齊備，規劃將興建地上22層、地下4層 ，約 200 戶的住宅大樓，並導入綠建築、智慧建築及耐震設計，打造兼具安全、舒適與永續理念的現代化社區。

宮文萍表示，台灣金聯近來積極推動「居住正義 永續三安」業務三大支柱，在「公辦都更，安全居住」部分，能在極短時間之內，藉由本案成功合作，交出亮麗成績單，令人振奮，相信經由公股事業間互助合作， 可開拓台灣金聯公司多元收入，有利公司轉型及永續經營，未來會尋找更多合作的機會。

除都更業務已有初步成果外，宮文萍表示，在「包租代管、安適生活」部分，目前正進行最後籌備階段，預計10月底可正式對外開辦，希望在累積相當實績後，將協同參與社會住宅包租代管推動事務。

至於 「平價住宅、安心成家」部分，明年將納入「婚育宅」，以配合政府照顧婚育族圓夢成家的機會。