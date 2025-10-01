快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

王道銀行推出台外幣優利存款 定存年利率最高可達10%

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

王道銀行（2897）即日起推出多種台、外幣優利存款方案，新戶優惠提供首次開戶成功者兩個月期新台幣階梯活儲年利率最高10%優惠、一個月期美元定存年利率10%優惠。

王道銀行亦提供所有客戶兩個月期新台幣定存年利率1.81%、六個月期新台幣定存年利率2%，九個月期新資金新台幣定存年利率2.1%優惠，三個月期新資金及換匯美元定存年利率也有5%優惠。

此次新戶高利存款優惠活動從即日起至12月30日止，首次開立王道銀行存款帳戶之新戶，於成功開立帳戶之次一個營業日起算兩個月內，可享新台幣階梯高利活儲優惠，帳戶日終餘額新台幣5萬元（含）內可享活儲年利率10%，新台幣5萬元至20萬元（含）享活儲年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。

於前述期間內完成帳戶開立之新戶，自成功開戶日起至2026年1月30日15點30分止，亦可享有一個月期美元定存年利率10%優惠，單筆起存金額為美元1,000元，最高上限為美元1萬元，每人限存一筆。

除了提供新戶高利存款優惠之外，王道銀行亦提供所有客戶皆可參與的新台幣定存與美元定存優惠。即日起至12月31日15點30分止，王道銀行客戶皆可享兩個月期新台幣定存年利率1.81%、六個月期新台幣定存年利率2%優惠，單筆起存金額為新台幣2萬元，單筆最高上限為新台幣300萬元。

客戶當下存款總餘額較2025年9月30日日終餘額之新增存款，可享九個月期新台幣定存年利率2.1%優惠，單筆起存金額為新台幣2萬元，單筆最高上限為新台幣1,000萬元。

在美元方面，王道銀行美元也有優利定存專案，即日起至10月31日15點30分止，客戶當下存款總餘額較2025年7月31日日終餘額之新增存款，可享三個月期美元定存年利率5%優惠，單筆起存金額為美元300元、上限為美元10萬元。

王道銀行並提供換匯享三個月期美元定存年利率5%優惠，客戶於王道銀行網路銀行或App申辦專案並將新台幣活儲換匯為美元後直接轉存，即可適用專案優惠利率，單筆起存金額為美元300元，單筆最高上限為美元15,000元。

新台幣 定存 王道銀行

延伸閱讀

存到百萬不是夢？日本理財專家教「省錢3重點」 小心別讓荷包破洞

戒菸3個月驚見存款破萬 準爸爸：早該丟掉香菸

大哥獨養母至終老花433萬 告兄妹分攤扶養費這原因敗訴

買新車還是租車？有90萬存款想汰換20年老車陷兩難

相關新聞

參與三商美邦人壽實地查核？ 永豐金總座朱士廷：沒有

永豐金控與京城銀行今日完成合併，永豐金後續的併購動向受到外界高度矚目，包括市場好奇永豐金是否有參與三商美邦的實地查核？對...

台中銀行與群聯電子跨界聯手 打造AI金融服務新平台

台中銀行（2812）宣布將啟動打造AI智慧金融服務平台，選定客戶服務與體驗、風險控管與合規、投資與資產管理、營運效率與自...

國泰世華榮獲《Global Finance》大獎 獲頒「台灣最佳現金管理銀行」

憑藉完善的服務與堅強的科技實力，國泰世華銀行打造全面的企業金融解決方案，協助客戶提升資金運用的靈活性與營運效率，於國際權...

台灣金聯創公股合作首例 與華南金資產共推北市興隆段都更案

台灣金聯資產管理公司推動「居住正義 永續三安」交出第一張成績單，1日與華南金資產管理公司共同簽署「共同出資參與都市更新重...

電子支付公會成立 攜手外籍移工匯兌機構邁入電支時代

台灣電子支付產業自《電子支付機構管理條例》2015年上路以來，已經走過十年發展歷程，截至2025年7月底，使用人數已突破...

受匯率影響 勞動基金9月創單月史上第二可能性不高

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，8月單月收益逾2,700億元，刷新史上單月收益最高的紀錄。至於9月獲利是否有機會再創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。