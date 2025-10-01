王道銀行推出台外幣優利存款 定存年利率最高可達10%

王道銀行（2897）即日起推出多種台、外幣優利存款方案，新戶優惠提供首次開戶成功者兩個月期新台幣階梯活儲年利率最高10%優惠、一個月期美元定存年利率10%優惠。

王道銀行亦提供所有客戶兩個月期新台幣定存年利率1.81%、六個月期新台幣定存年利率2%，九個月期新資金新台幣定存年利率2.1%優惠，三個月期新資金及換匯美元定存年利率也有5%優惠。

此次新戶高利存款優惠活動從即日起至12月30日止，首次開立王道銀行存款帳戶之新戶，於成功開立帳戶之次一個營業日起算兩個月內，可享新台幣階梯高利活儲優惠，帳戶日終餘額新台幣5萬元（含）內可享活儲年利率10%，新台幣5萬元至20萬元（含）享活儲年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。

於前述期間內完成帳戶開立之新戶，自成功開戶日起至2026年1月30日15點30分止，亦可享有一個月期美元定存年利率10%優惠，單筆起存金額為美元1,000元，最高上限為美元1萬元，每人限存一筆。

除了提供新戶高利存款優惠之外，王道銀行亦提供所有客戶皆可參與的新台幣定存與美元定存優惠。即日起至12月31日15點30分止，王道銀行客戶皆可享兩個月期新台幣定存年利率1.81%、六個月期新台幣定存年利率2%優惠，單筆起存金額為新台幣2萬元，單筆最高上限為新台幣300萬元。

客戶當下存款總餘額較2025年9月30日日終餘額之新增存款，可享九個月期新台幣定存年利率2.1%優惠，單筆起存金額為新台幣2萬元，單筆最高上限為新台幣1,000萬元。

在美元方面，王道銀行美元也有優利定存專案，即日起至10月31日15點30分止，客戶當下存款總餘額較2025年7月31日日終餘額之新增存款，可享三個月期美元定存年利率5%優惠，單筆起存金額為美元300元、上限為美元10萬元。

王道銀行並提供換匯享三個月期美元定存年利率5%優惠，客戶於王道銀行網路銀行或App申辦專案並將新台幣活儲換匯為美元後直接轉存，即可適用專案優惠利率，單筆起存金額為美元300元，單筆最高上限為美元15,000元。