電支用戶破3,000萬人 金管會彭金隆拋三期許

電子支付公會1日舉行成立大會，象徵電子支付產業邁入新里程碑。金管會主委彭金隆肯定產業十年來從零到有、從陌生到普及的歷程，並拋三大期許：深化友善金融政策、培育跨域專業人才，及強化公會專業治理，為產業的下個十年發展指引方向。

彭金隆指出，2015年《電子支付專法》上路以來，產業歷經十年成長，國人使用習慣大幅翻轉，用戶數已突破3,300萬，電子支付逐漸成為民眾生活不可或缺的基礎工具。

公會的成立不只是業界自律組織，更是政策與產業溝通的橋樑，將能有效整合業者意見、回應市場需求，推動台灣在國際金融科技版圖中站穩腳步。

他進一步拋出三大期許，一是深化友善金融政策，推動普惠金融。

他說，電子支付的本質在於便利與普及，期待公會能配合政府推動普惠金融政策，進一步將服務擴展至離島、偏鄉、地方商圈與觀光據點。

透過推廣TWQR等共通性支付工具，並加速與國外支付系統串接，不僅能帶動地方經濟，也能提升外籍旅客來台便利性，補足銀行業較難深入的服務縫隙。這將是電子支付「從台灣走向國際」的重要契機。

二是培育跨域專業人才，厚植國際競爭力。

彭金隆說，電子支付人才是產業發展的基石。他期許公會能肩負起培育人才的重責大任，培養兼具金融專業與資訊科技能力，並能掌握市場趨勢的跨領域專才。透過提升從業人員的專業素質，打造更堅實的團隊，以應對跨境業務及國際競爭的挑戰。

三是強化公會專業治理，凝聚產業合力。

電子支付公會會員結構多元，涵蓋銀行、第三方支付、科技公司與多種業態，這既是發展優勢，也是治理挑戰。

彭金隆強調，公會治理應以專業為核心，理監事選任除了專業能力，也需兼顧代表性與公平性，確保不同業者聲音都能被納入決策。透過透明治理與高效溝通，公會將成為推動產業穩健發展與創新的關鍵平台。