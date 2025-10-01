快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

電支用戶破3,000萬人 金管會彭金隆拋三期許

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

電子支付公會1日舉行成立大會，象徵電子支付產業邁入新里程碑。金管會主委彭金隆肯定產業十年來從零到有、從陌生到普及的歷程，並拋三大期許：深化友善金融政策、培育跨域專業人才，及強化公會專業治理，為產業的下個十年發展指引方向。

彭金隆指出，2015年《電子支付專法》上路以來，產業歷經十年成長，國人使用習慣大幅翻轉，用戶數已突破3,300萬，電子支付逐漸成為民眾生活不可或缺的基礎工具。

公會的成立不只是業界自律組織，更是政策與產業溝通的橋樑，將能有效整合業者意見、回應市場需求，推動台灣在國際金融科技版圖中站穩腳步。

他進一步拋出三大期許，一是深化友善金融政策，推動普惠金融。

他說，電子支付的本質在於便利與普及，期待公會能配合政府推動普惠金融政策，進一步將服務擴展至離島、偏鄉、地方商圈與觀光據點。

透過推廣TWQR等共通性支付工具，並加速與國外支付系統串接，不僅能帶動地方經濟，也能提升外籍旅客來台便利性，補足銀行業較難深入的服務縫隙。這將是電子支付「從台灣走向國際」的重要契機。

二是培育跨域專業人才，厚植國際競爭力。

彭金隆說，電子支付人才是產業發展的基石。他期許公會能肩負起培育人才的重責大任，培養兼具金融專業與資訊科技能力，並能掌握市場趨勢的跨領域專才。透過提升從業人員的專業素質，打造更堅實的團隊，以應對跨境業務及國際競爭的挑戰。

三是強化公會專業治理，凝聚產業合力。

電子支付公會會員結構多元，涵蓋銀行、第三方支付、科技公司與多種業態，這既是發展優勢，也是治理挑戰。

彭金隆強調，公會治理應以專業為核心，理監事選任除了專業能力，也需兼顧代表性與公平性，確保不同業者聲音都能被納入決策。透過透明治理與高效溝通，公會將成為推動產業穩健發展與創新的關鍵平台。

電子支付 專法 金融科技 金管會

延伸閱讀

期交所期貨鑽石獎邁入第11屆 9月24日舉辦頒獎典禮表揚卓越機構

台股站上2萬5192點創新高 卓揆：為所有投資人拍掌鼓勵

政大辦氣候財務評鑑

南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會

相關新聞

參與三商美邦人壽實地查核？ 永豐金總座朱士廷：沒有

永豐金控與京城銀行今日完成合併，永豐金後續的併購動向受到外界高度矚目，包括市場好奇永豐金是否有參與三商美邦的實地查核？對...

台中銀行與群聯電子跨界聯手 打造AI金融服務新平台

台中銀行（2812）宣布將啟動打造AI智慧金融服務平台，選定客戶服務與體驗、風險控管與合規、投資與資產管理、營運效率與自...

國泰世華榮獲《Global Finance》大獎 獲頒「台灣最佳現金管理銀行」

憑藉完善的服務與堅強的科技實力，國泰世華銀行打造全面的企業金融解決方案，協助客戶提升資金運用的靈活性與營運效率，於國際權...

台灣金聯創公股合作首例 與華南金資產共推北市興隆段都更案

台灣金聯資產管理公司推動「居住正義 永續三安」交出第一張成績單，1日與華南金資產管理公司共同簽署「共同出資參與都市更新重...

電子支付公會成立 攜手外籍移工匯兌機構邁入電支時代

台灣電子支付產業自《電子支付機構管理條例》2015年上路以來，已經走過十年發展歷程，截至2025年7月底，使用人數已突破...

受匯率影響 勞動基金9月創單月史上第二可能性不高

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，8月單月收益逾2,700億元，刷新史上單月收益最高的紀錄。至於9月獲利是否有機會再創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。