台中銀行與群聯電子跨界聯手 打造AI金融服務新平台

台中銀行（2812）宣布將啟動打造AI智慧金融服務平台，選定客戶服務與體驗、風險控管與合規、投資與資產管理、營運效率與自動化、金融創新與生態整合、前瞻場景等六大發展領域。

台中銀行此次與群聯電子（8299）攜手，導入其專利aiDAPTIV+平台。該平台可大幅降低地端伺服器成本，支援高精準度AI模型訓練，並提供高效運算能力，能快速部署各項AI應用服務，實現從後台到前線的全方位升級。雙方合作將加速銀行數位轉型，提升運作效率與服務彈性，並為未來創新金融服務提供技術基礎。

群聯電子表示，此次合作是公司在金融領域的一大里程碑，透過AI運算的結合，可幫助銀行在保障資安的前提下，實現即時分析與決策，進一步提升顧客體驗與風險管理能力。

透過AI代理人技術（AI Agent），能即時處理防詐、信用評分、產品與市場資訊整合等任務，串連跨業務資料與知識，確保服務公平與安全。

舉例來說，在防詐及交易監控上，AI可快速偵測異常交易行為，降低誤判率，提高資安防護能力。對於營運效率與自動化，AI可協助流程優化，例如自動化文件生成與處理、客戶問題回覆等，大幅縮短作業時間。

台中銀行強調，AI不僅是工具，更是實現公平待客與友善金融的催化劑，也是推動永續經營的關鍵支柱。希望透過科技的前瞻力量與服務的深層關懷並行，徹底消除數位金融的門檻與隔閡。

台中銀行計畫持續拓展AI生態布局，與不同產業合作，共建聯合 AI模型與資料平台，開發更多前瞻金融科技服務，如智慧投資助理、個人化理財規劃、即時金融風險預警等，強化內部AI運算與自動化流程，將AI與金融韌性、永續發展目標結合。