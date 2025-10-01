快訊

國泰世華榮獲《Global Finance》大獎 獲頒「台灣最佳現金管理銀行」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行榮獲國際權威財經媒體《全球金融雜誌》（Global Finance）頒發「台灣最佳現金管理銀行」，由彭昱興副總經理（右）代表領獎。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行榮獲國際權威財經媒體《全球金融雜誌》（Global Finance）頒發「台灣最佳現金管理銀行」，由彭昱興副總經理（右）代表領獎。圖／國泰世華銀行提供

憑藉完善的服務與堅強的科技實力，國泰世華銀行打造全面的企業金融解決方案，協助客戶提升資金運用的靈活性與營運效率，於國際權威財經媒體《全球金融雜誌》（Global Finance）30日舉辦「交易銀行獎」頒獎典禮（Transaction Banking Awards）中，自台灣各大銀行脫穎而出，獲頒「台灣最佳現金管理銀行」（Best Bank for Cash Management in Taiwan）殊榮 。

國泰世華深耕台灣、布局國際，於大中華及東南亞等11個海外地區設立67個據點，建構全球服務網絡。有別於傳統銀行提供單點式服務，國泰世華以「客戶需求」為核心，致力為企業客戶打造全方位的交易銀行整合服務，憑藉長年深耕企業金融的經驗，以及廣布海內外的綿密據點，並以「企業網路銀行」為核心，結合創新科技與多元產品，滿足企業短中長期金融服務的需求，協助其進行全球帳戶整合、資金集中管理、貿易融資、支付結算等多元方案，有效提升客戶資金使用效率與風險控管能力。

國泰世華憑藉深厚的數位能力，推出高效的跨境金融解決方案，透過「海內外帳戶整合」功能，企業登入後，即可同步管理母公司與子公司在台灣及海外的帳戶，實踐跨國資金集中與調度；身為數位轉型先行者，國泰世華亦提供多項API服務，以資訊技術支援，協助企業客戶將銀行服務無縫整合至既有的財務流程或ERP系統，減少重複輸入與系統切換，不僅能降低錯誤風險與時間成本，更能強化資金管理，進一步提升營運效率。

除了協助企業客戶管理現有資金外，國泰世華觀察到企業全球布局對資金韌性的重視，亦積極發展供應鏈金融服務，例如供應商可憑藉核心買方信用，在短時間內，取得更具市場競爭力的融資條件；另一方面，國泰世華亦積極發展以核心企業信用與數據為基礎的金融服務，協助經銷商解決資金壓力，擴大買賣雙方交易量，透過多元的金融模式，實現供應商、核心企業、經銷商三方共贏。

此外，為協助客戶強化營運韌性，國泰世華鼓勵企業投入永續金融行列，成為首家在海外開辦永續定期存款的台資銀行；同時打造亞洲首例「永續績效連結薪轉」專案，鼓勵企業員工響應節能減碳；並針對中小企業推出「永續金融夥伴專案」，提供客製化的金融優惠方案，協助企業達成減碳目標，落實環境轉型。

展望未來，國泰世華將持續關注產業趨勢，運用人工智慧、區塊鏈技術等，提升跨境交易效率與安全性，為客戶提供更簡便、更快速的金融服務，成為企業拓展全球業務的最佳夥伴。

國泰世華 減碳

