遠東銀行公告現金增資已全數收足 合計可募得資金達53.4億元

遠東銀行（2845）公告現金增資已全數收足，訂定114年9月30日為現金增資基準日，預訂股款繳納憑證上市日期為114年10月3日。遠東銀表示，本次增資資金用途主要是充實營運資金、強化資本結構、提升銀行資本適足率。

遠東銀此次現金增資股數訂為4.83億股，增資新股定價為每股為11.06元，合計可募得資金達53.4億元。

遠東銀今年股東會通過去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，股票股利盈餘轉增資額度10.68億元，除權後再加上辦理現金增資4.83億股，現增完成後遠東銀實收資本額預計將增至約487億元。

為因應資本持續擴增需求，遠東銀今年股東常會修改公司章程，將額定資本額大幅調增100億元，由原本的額定資本額上限550億元提高到650億元，跨越金控申設門檻。

遠東銀曾公開表明未來希望朝實體金控轉型發展，為走向大型化與永續發展，必須持續厚實資本。除了此次現金增資方案，也有可能擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券等組合，因應未來可能進行的國內外策略性聯盟。