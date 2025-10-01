快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

遠東銀行公告現金增資已全數收足 合計可募得資金達53.4億元

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

遠東銀行（2845）公告現金增資已全數收足，訂定114年9月30日為現金增資基準日，預訂股款繳納憑證上市日期為114年10月3日。遠東銀表示，本次增資資金用途主要是充實營運資金、強化資本結構、提升銀行資本適足率。

遠東銀此次現金增資股數訂為4.83億股，增資新股定價為每股為11.06元，合計可募得資金達53.4億元。

遠東銀今年股東會通過去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，股票股利盈餘轉增資額度10.68億元，除權後再加上辦理現金增資4.83億股，現增完成後遠東銀實收資本額預計將增至約487億元。

為因應資本持續擴增需求，遠東銀今年股東常會修改公司章程，將額定資本額大幅調增100億元，由原本的額定資本額上限550億元提高到650億元，跨越金控申設門檻。

遠東銀曾公開表明未來希望朝實體金控轉型發展，為走向大型化與永續發展，必須持續厚實資本。除了此次現金增資方案，也有可能擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券等組合，因應未來可能進行的國內外策略性聯盟。

增資 遠東銀行

延伸閱讀

健亞辦私募 要找「白衣騎士」

TWICE宣布台北大巨蛋開唱！日期出爐在這天

三商壽現增 募資10.5億

廣達「金孫」達明上市前一日 獲利了結賣壓失守短均與月線

相關新聞

參與三商美邦人壽實地查核？ 永豐金總座朱士廷：沒有

永豐金控與京城銀行今日完成合併，永豐金後續的併購動向受到外界高度矚目，包括市場好奇永豐金是否有參與三商美邦的實地查核？對...

台中銀行與群聯電子跨界聯手 打造AI金融服務新平台

台中銀行（2812）宣布將啟動打造AI智慧金融服務平台，選定客戶服務與體驗、風險控管與合規、投資與資產管理、營運效率與自...

國泰世華榮獲《Global Finance》大獎 獲頒「台灣最佳現金管理銀行」

憑藉完善的服務與堅強的科技實力，國泰世華銀行打造全面的企業金融解決方案，協助客戶提升資金運用的靈活性與營運效率，於國際權...

台灣金聯創公股合作首例 與華南金資產共推北市興隆段都更案

台灣金聯資產管理公司推動「居住正義 永續三安」交出第一張成績單，1日與華南金資產管理公司共同簽署「共同出資參與都市更新重...

電子支付公會成立 攜手外籍移工匯兌機構邁入電支時代

台灣電子支付產業自《電子支付機構管理條例》2015年上路以來，已經走過十年發展歷程，截至2025年7月底，使用人數已突破...

受匯率影響 勞動基金9月創單月史上第二可能性不高

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，8月單月收益逾2,700億元，刷新史上單月收益最高的紀錄。至於9月獲利是否有機會再創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。