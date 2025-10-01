快訊

參與三商美邦人壽實地查核？ 永豐金總座朱士廷：沒有

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金控總經理朱士廷。圖／本報資料照片
永豐金控京城銀行今日完成合併，永豐金後續的併購動向受到外界高度矚目，包括市場好奇永豐金是否有參與三商美邦的實地查核？對此永豐金控總經理朱士廷會否受訪時明確回應，「沒有」。他也表示，永豐金控雖然有成立壽險小組來評估是否併壽險公司，但由於2026年的新制接軌、過渡措施都有相當多不確定性，加上永豐金控已併了京城銀行、柬埔寨的第一大微型存款金融機構Amret，以及匯立證券，現階段先以完成三件併購案的整合為重心。

除了在台北舉行合併慶祝酒會，由於京城銀是南部銀行有眾多南部客群，因此永豐金控董事長陳思寬和總經理朱士廷等高階經理人，在萬豪酒店的慶祝酒會結束之後隨即搭高鐵南下出席晚上在台南舉行、邀請南部客戶出席的慶祝酒會。永豐金合併京城銀之後，旗下銀行據點的南北比例約為四比六。

京城銀行董事長戴誠志今日正式交棒京城銀行給永豐金控，並與京城銀行副董事長、大股東蔡天贊之子蔡炅廷雙雙出席合併酒會。在致辭時戴誠志特別說出他對京城銀行員工的祝福，他相信永豐金會給京城銀員工很好的優離退及發展空間，並期許未來京城銀行的員工能用「永豐人」的想法，來展開新的職涯生活。

永豐銀與京城銀兩家銀行，將在未來一年內完成合併，京城銀行的新任董事長將由永豐銀行執行副總歐陽子能出任，永豐金合併京城銀之後，合併後永豐金總資產將達3.5兆元，國內銀行分行總數達191處，躍升全體國銀前三名，未來綜效顯著可期。永豐金控董事長陳思寬也表示，京城銀行併入永豐金控後，不僅能擴大永豐的資產規模和市占率，還能發揮南北業務和據點互補的加乘效果。

永豐金控 京城銀行

