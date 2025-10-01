金管會核准黃宏治 擔任野村投信總經理
金管會1日核准野村投信總經理由黃宏治擔任，原任總經理白德曼9月30日卸任總經理職務。
黃宏治先前擔任野村投信策略暨行銷處主管暨資深副總經理。擁有18年海外市場投資及產品開發經歷，豐富的總體經濟分析及投資市場研究經驗，並實際操作海外股票型基金及避險基金將近十年。負責野村投信境內外產品開發與引進、投資策略制定及行銷策略規劃。亦擔任法人業務主管，開拓法人產品與業務。
黃宏治為雪城大學財務金融碩士，歷練過野村投信策略暨行銷處主管；意達資產管理董事總經理暨投資經理人；華頓投信海外資產管理部主管暨基金經理人。
卸任總經理白德曼則辦理退休。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言