快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

金管會核准黃宏治 擔任野村投信總經理

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村投信新任總經理黃宏治。野村投信/提供
野村投信新任總經理黃宏治。野村投信/提供

金管會1日核准野村投信總經理由黃宏治擔任，原任總經理白德曼9月30日卸任總經理職務。

黃宏治先前擔任野村投信策略暨行銷處主管暨資深副總經理。擁有18年海外市場投資及產品開發經歷，豐富的總體經濟分析及投資市場研究經驗，並實際操作海外股票型基金及避險基金將近十年。負責野村投信境內外產品開發與引進、投資策略制定及行銷策略規劃。亦擔任法人業務主管，開拓法人產品與業務。

黃宏治為雪城大學財務金融碩士，歷練過野村投信策略暨行銷處主管；意達資產管理董事總經理暨投資經理人；華頓投信海外資產管理部主管暨基金經理人。

卸任總經理白德曼則辦理退休。

金管會

延伸閱讀

壽險業8月大賺330億元 近四年同期新高 外匯準備金水位同步攀峰

台幣匯率8月貶值2.47%效應 外價準備金餘額衝3726億元新高

金管會評比國內外投信業者 14家上榜優惠措施名單看這裡

短線留意拉回 野村投信：籌碼整理與沉澱…為2026行情再出發準備

相關新聞

參與三商美邦人壽實地查核？ 永豐金總座朱士廷：沒有

永豐金控與京城銀行今日完成合併，永豐金後續的併購動向受到外界高度矚目，包括市場好奇永豐金是否有參與三商美邦的實地查核？對...

電子支付公會成立 攜手外籍移工匯兌機構邁入電支時代

台灣電子支付產業自《電子支付機構管理條例》2015年上路以來，已經走過十年發展歷程，截至2025年7月底，使用人數已突破...

受匯率影響 勞動基金9月創單月史上第二可能性不高

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，8月單月收益逾2,700億元，刷新史上單月收益最高的紀錄。至於9月獲利是否有機會再創...

比特幣持穩11.4萬美元以上 專家示警：若無強彈或為牛市告終徵兆

比特幣價格持穩在約11.4萬美元以上，市場情緒逐漸穩定。幣修學分共同創辦人周律辰認為，近期的市場降息不漲反跌隱含「利多出...

助花蓮光復鄉重建家園 五大金控共捐贈9,000萬元善款

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，各大金控陸續以金控或董事長名義捐贈善款，幫助受災戶...

期交所公告 威剛期貨自10月1日起暫停交易

期交所公告威剛期貨（契約代號：ND）自114年10月1日起暫停交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。