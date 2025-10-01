快訊

電子支付公會成立 攜手外籍移工匯兌機構邁入電支時代

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
電子支付商業同業公會首任理事長由全盈支付總經理劉美玲擔任。全盈+PAY／提供
台灣電子支付產業自《電子支付機構管理條例》2015年上路以來，已經走過十年發展歷程，截至2025年7月底，使用人數已突破3,300萬人。

為更有效集結產案量能以提升競爭力，「電子支付商業同業公會」1日在主管機關、金融產業及相關產業代表共同見證下，正式成立。產業界期許透過公會成立，繼續推動電子支付產業技術創新、加強風險管理，並適時反映產業需求，配合政府政策之推動，平衡公眾利益，實踐非現金支付的核心價值。

首任理事長由全盈支付總經理劉美玲擔任，她表示，2015年成立時使用者不多，五年時間、2020年才達到千萬用戶，但透過零售體系加入，第二個一千萬用戶僅兩年就達標，第三個1,000萬用戶更快達成，主要是TW QR的跨平台支付體系加入，帶動用戶大幅增加。

公會成立之際，肩負政策橋樑重任，建構產業與政府間良性溝通平台，強化資安與新技術應用，以促進產業穩健永續發展，並將承擔主管機關賦予的任務並視其為核心策略，首要聚焦三大使命：「台灣電子支付品牌國際化」、「非現金支付普惠金融政策推廣」、「協助電子支付產業安全發展」。

電子支付公會理事長劉美玲指出，公會包含十家專營業者，銀行兼營業者，以及移工小額匯兌業者共36家。公會成立象徵台灣支付產業邁入新里程，歷經十年發展，在政策領軍下，產業響應並落地應用，電子支付已成為大眾習慣的主要支付方式之一。公會將在三大使命之下，持續落實電子支付金融相關應用，同時加強防詐與風險管理，推動跨領域擴張與整合，將台灣電子支付業務及規格接軌國際，向世界展現非現金支付。

劉美玲表示，未來電子支付公會將扮演推進國家非現金支付金融與數位經濟轉型的重要角色，擔任業者與主管機關之間的溝通平台，協助金融相關及打詐等政策順利落地，同時反映產業需求，形成正向循環。經由政策協作、跨界對話與策略聯盟，加速實現全民非現金支付金融環境。

